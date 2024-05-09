ريال مدريد يهزم بايرن ميونخ في الوقت القاتل.. ويصل نهائي دوري أبطال أوروبا

فاز نادي ريال مدريد الإسباني على منافسه بايرن ميونخ الألماني بهدفين لواحد، في مباراة أقيمت على أرض ملعب “سانتياغو بيرنابيو”، الأربعاء، في إياب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا (تشامبيونزليغ).

وقاد المهاجم البديل، خوسيلو، فريقه ريال مدريد الإسباني إلى قلب الطاولة على ضيفه بايرن ميونيخ الألماني والفوز عليه 2-1، الأربعاء، على ملعب سانتياغو برنابيو، وبلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لملاقاة بوروسيا دورتموند الألماني.

وسجّل خوسيلو الذي دخل في الدقيقة 81، هدفي الفوز في الدقيقتين 88 و90+1، ردا على هدف التقدم من الكندي ألفونسو ديفيس لبايرن (68).

وكان الفريقان تعادلا 2-2 ذهابا على ملعب “أليانتس أرينا”، فيما بلغ دورتموند النهائي بتجديد فوزه على باريس سان جرمان الفرنسي 1-0، الثلاثاء، إيابا بعدما كان فاز بالنتيجة عينها ذهابا.

وتأهل نادي ريال مدريد إلى المباراة النهائية من مسابقة “تشامبيونزليغ” هذا الموسم 2024/2023، بعد تفوقه على نادي بايرن ميونخ بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 3/4.

وضرب فريق “الميرنغي” موعدا مع نظيره بوروسيا دورتموند في المشهد الختامي من المسابقة الأوروبية، إذ كان النادي الألماني قد تجاوز نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.