ريال مدريد يهزم «سيلتا فيغو» ويشعل صراع الليغا مع برشلونة

مباراة مثيرة ضمن منافسات الدوري الإسباني، حيث تمكن فريق ريال مدريد من تحقيق فوز مهم على نظيره سيلتا فيغو بهدفين مقابل لا شيء، ليعزز من آماله في المنافسة على لقب الدوري الإسباني هذا الموسم، وجاء الفوز في وقت حساس، زاد من الضغط على غريمه التقليدي برشلونة، مؤكداً أن صراع الليغا هذا العام سيكون مشتعلاً حتى اللحظات الأخيرة.

وظهر ريال مدريد خلال مواجهته أمام ضيفه سيلتا فيغو، التي أُقيمت اليوم الأحد على ملعب “سانتياغو برنابيو”، ضمن منافسات الأسبوع الـ34 من الدوري الإسباني، وكأنه قد حسم نقاط المباراة الثلاث مبكرًا، عندما أنهى الشوط الأول متقدمًا بهدفين نظيفين سجلهما أردا غولر وكيليان مبابي في الدقيقتين 33 و39.

وفي بداية الشوط الثاني، عاد مبابي ليسجل الهدف الثالث للنادي الملكي في الدقيقة 48، ليوحي بأن اللقاء قد انتهى تمامًا لصالح الفريق الأبيض.

لكن سيلتا فيغو أظهر روحًا قتالية كبيرة في الشوط الثاني، لا سيما بعد نزول نجمه المخضرم ياغو أسباس من مقاعد البدلاء، حيث تمكن الفريق الضيف من تسجيل هدفين عن طريق خافي رودريغيز والسويدي فيليوت سفيدبيرج في الدقيقتين 69 و76 على التوالي، وأصبحت المباراة مفتوحة حتى اللحظات الأخيرة.

وحاول لاعبو سيلتا فيغو إدراك هدف التعادل في الوقت المتبقي، لكنهم صُدموا بتألق كبير من الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، الذي أنقذ مرماه من أكثر من فرصة خطرة، ليخرج الريال بالنقاط الثلاث.

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 75 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، بفارق 4 نقاط خلف برشلونة المتصدر، مع تبقي 4 جولات على نهاية البطولة. في المقابل، توقف رصيد سيلتا فيغو عند 46 نقطة في المركز السابع.

ويأتي هذا الفوز ليشكل دفعة معنوية قوية للريال قبل لقاء الكلاسيكو المرتقب ضد برشلونة في الجولة المقبلة يوم السبت، حيث سيحتاج فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى تحقيق الفوز إذا أراد الاحتفاظ بفرصه في الدفاع عن اللقب للموسم الثاني على التوالي.

https://twitter.com/realmadriden/status/1919028186869846218?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1919028186869846218%7Ctwgr%5E278b7ceecafebd6ab55d385a83454ee5bdf856aa%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fsport%2F1670486-D8B1D98AD8A7D984-D985D8AFD8B1D98AD8AF-D98AD986D8ACD988-D985D986-D8B1D98AD985D988D986D8AAD8A7D8AFD8A7-D8B3D98AD984D8AAD8A7-D981D98AD8BAD988-D988D98AD983D8ABD981-D8A7D984D8B6D8BAD8B7-D8B9D984D989-D8A8D8B1D8B4D984D988D986D8A9%2F