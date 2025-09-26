ريال مدريد يواجه صدمة.. «روديغير وألابا» يغادران!

كشف تقرير صحفي أن ريال مدريد يستعد لفقدان اثنين من نجومه الأساسيين، الألماني أنطونيو روديغير والنمساوي ديفيد ألابا، عند انتهاء عقودهما الصيف المقبل بعد الموسم الحالي.

وأفادت شبكة “إي إس بي إن” بأن روديغير قد ينتقل إلى دوري روشن السعودي في صفقة انتقال حر إذا قرر النادي الملكي عدم تجديد عقده. أما ألابا فقد قرر ريال مدريد عدم الاستمرار معه ضمن خططه لإعادة هيكلة خط دفاعه، ما قد يدفعه للرحيل نهاية الموسم.

وفي إطار تعزيز صفوفه الدفاعية، يستهدف ريال مدريد التعاقد مع إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول، الذي سينتهي عقده مع “الريدز” بنهاية الموسم الحالي، بعد تعثر مفاوضات التجديد.

ويتصدر ريال مدريد حالياً ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، بعد تحقيق الفوز في أول 6 مباريات.

عاجل ‼️



قرر ديفيد الابا مغادرة ريال مدريد في نهاية الموسم الحالي #UCL #ريال_مدريد pic.twitter.com/hgsdZOtg5z — عمر (@Football925p) September 26, 2025