ريبسول تستأنف قريبا نشاط الحفر الاستكشافي في مناطق تعاقدها

أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اتفاقه مع المدير التنفيذي لشركة ريبسول جوسو جون إيماس، على استئناف نشاط الحفر الاستكشافي في مناطق الاستكشاف التعاقدية خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأكّدا الجانبان على التزام شركة ريبسول بالاستثمار في مجال التطوير في الحقول المنتجة بغرض رفع معدلات الإنتاج الحالية وبما يتلاءم مع ظروف المكامن‏‎، ومناقشة أوجه التعاون المشترك بين الطرفين في مجال الاستكشاف والإنتاج والطاقات المتجددة.

وفي السياق ذاته، بحث صنع الله التزام شركة ريبسول بالاستثمار في مجال الطاقات المتجددة في حقل الشرارة وليبيا بصفة عامة، مشددا على العلاقة الإستراتيجية التي تربط الطرفين والاستمرار في تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للمؤسستين.

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