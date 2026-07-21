ريتشاردسون: ندعم ليبيا لبناء نظم غذائية آمنة ومستدامة

شاركت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في ليبيا أولريكا ريتشاردسون، اليوم، إلى جانب مكتب النائب العام ووزير البيئة ووزير الاقتصاد والتجارة، في افتتاح أعمال المائدة المستديرة التي نظمها مكتب النائب العام لمناقشة قضايا حماية الأمن الغذائي والحقوق البيئية في ليبيا.

ورحبت أولريكا ريتشاردسون بهذه المبادرة، معتبرةً أنها تأتي في توقيت مهم يتزامن مع الحاجة إلى تعزيز سيادة القانون ومواجهة الفساد والجريمة المنظمة، إلى جانب ضمان حق المواطنين في بيئة صحية والحصول على غذاء يُنتج وفق المعايير والضوابط الصحية المعتمدة.

وأكدت المسؤولة الأممية أن تعزيز سلامة الغذاء يمثل ركناً أساسياً لحماية الصحة العامة ودعم الاستقرارين الاقتصادي والاجتماعي، مشددةً على أهمية الإدارة المسؤولة للمبيدات الزراعية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية، إضافةً إلى توفير الدعم العملي للمزارعين لتبني ممارسات زراعية أكثر أماناً واستدامة.

وجددت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة التزام المنظمة الدولية بمواصلة دعم ليبيا في بناء نظم غذائية آمنة وقادرة على الصمود ومستدامة، بما يسهم في حماية صحة المواطنين وتعزيز الأمن الغذائي على المدى الطويل.

وشهدت المائدة المستديرة تقديم عروض متخصصة من خبراء وطنيين وممثلين عن وكالات الأمم المتحدة، من بينها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتناولت العروض عدداً من الملفات المرتبطة بسلامة الغذاء والبيئة، شملت متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية وانعكاساتها على الصحة العامة والبيئة، وآليات الإدارة الآمنة للمبيدات الخطرة والتخلص منها، وأنظمة تتبع الأغذية ورصد سلامتها، إلى جانب استعراض حلول عملية لتعزيز الزراعة الآمنة والمستدامة.

كما ناقش المشاركون دور المؤسسات الوطنية في تطوير الأطر التنظيمية وتعزيز الرقابة وإنفاذ التشريعات ذات الصلة، بما يدعم حماية المستهلك ويرفع مستويات الأمن الغذائي والبيئي في البلاد.