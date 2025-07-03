«ريدمي ألترا».. تجربة جديدة لعشاق الهواتف الذكية

أعلنت شركة شاومي Xiaomi عن إطلاق هاتفها الجديد Redmi K80 Ultra، الذي يأتي بمواصفات تقنية متقدمة وتصميم متميز يدعم شبكات الجيل الخامس (5G) ليقدم تجربة استخدام فائقة الأداء والكفاءة.

ويتميز الهاتف بهيكل متين مقاوم للماء والغبار وفق معيار IP68، مع أبعاد 163.1 × 77.9 × 8.2 ملم ووزن 219 غرامًا، مما يجعله متينًا وسهل الحمل في الوقت نفسه.

ويحمل Redmi K80 Ultra شاشة من نوع OLED بحجم 6.83 بوصة، بدقة عرض 2772×1280 بيكسل، وتردد تحديث يصل إلى 144 هيرتز، مع معدل سطوع يبلغ 1800 شمعة لكل متر مربع، بالإضافة إلى دعم تقنيات Dolby Vision وHDR Vivid، مما يوفر تجربة مشاهدة فيديوهات غنية بالألوان والتفاصيل.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 15 مع واجهة HyperOS 2، ويعتمد على معالج Mediatek Dimensity 9400+ ثماني النواة، ومعالج رسوميات Immortalis-G925، وتأتي ذاكرة الوصول العشوائي بخيارات 12 و16 غيغابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 256 غيغابايت وتصل حتى 1 تيرابايت، مما يتيح للمستخدم تخزين كمية كبيرة من الملفات والتطبيقات.

أما على صعيد التصوير، فيزود الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة العدسة بدقة 50 ميغابيكسل للعدسة الرئيسية و8 ميغابيكسل للثانوية، مع إمكانية تصوير فيديوهات بدقة 8K، بينما كاميرته الأمامية بدقة 20 ميغابيكسل مزودة بعدسة واسعة الزاوية لتوفير صور شخصية عالية الجودة.

ويحتوي Redmi K80 Ultra على منفذين لشريحتي اتصال، ومنفذ USB Type-C للشحن ونقل البيانات، بالإضافة إلى تقنيات حديثة مثل البلوتوث 5.4، ماسح بصمات الأصابع المدمج في الشاشة، شريحة NFC للتواصل قريب المدى، وتقنية الأشعة تحت الحمراء للتحكم عن بعد بالأجهزة الإلكترونية.

ويزخر الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 7410 ميلي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 100 واط، مما يضمن للمستخدم تشغيلًا طويلاً وإعادة شحن سريعة لتلبية احتياجاته اليومية المكثفة.

Amazon تطلق روبوتها المليون وتكشف عن نظام ذكاء اصطناعي لإدارة أساطيلها عالمياً

أعلنت شركة Amazon الأميركية وصول عدد الروبوتات العاملة في مراكز التوزيع التابعة لها حول العالم إلى مليون روبوت، في خطوة تُعد إنجازًا تقنيًا كبيرًا ضمن مساعي الشركة لتعزيز الأتمتة في سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.

وذكرت الشركة في بيان رسمي أن الروبوت رقم مليون بدأ تشغيله في مركز لمعالجة الطلبات في اليابان، مشيرة إلى أن رحلتها في مجال الأتمتة بدأت عام 2012 باستخدام روبوت واحد مخصص لنقل رفوف البضائع، بينما تدير اليوم أسطولًا متنوعًا من الروبوتات الذكية.

وأكدت Amazon أن تصنيع هذه الروبوتات يتم داخل الولايات المتحدة بالتعاون مع موردين محليين، ثم تُنقل لاحقًا إلى مراكز الشركة حول العالم.

وفي تطور تقني متصل، كشفت Amazon عن إطلاق نظام ذكاء اصطناعي توليدي جديد يحمل اسم DeepFleet، تتمثل مهمته في إدارة حركة الروبوتات داخل المستودعات، حيث سيسهم في خفض زمن تنقّل الروبوتات بنسبة تصل إلى 10%، مما ينعكس على تسريع معالجة الطلبات وتقليل التكاليف التشغيلية واستهلاك الطاقة.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية Amazon الأوسع التي تجمع بين التجارة الإلكترونية وتطوير الإلكترونيات والذكاء الاصطناعي، حيث تعمل الشركة أيضًا على تصنيع أجهزة إلكترونية وأقمار صناعية، إلى جانب تطوير برمجيات متقدمة لمعالجة الأصوات والفيديو.