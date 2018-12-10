ريفر بليت الأرجنتيني يُكمل عقد المتأهلين إلى كأس العالم للأندية

وتوج فريق ريفر بليت بلقب بطولة كأس كوبا ليبرتادوريس عقب فوزه على بوكا جونيورز 3-1، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في إياب الدور النهائي بالبطولة، والتي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو بإسبانيا.

وأكمل ريفر بليت عقد الأندية المتأهلة إلى المتأهلة هذه النسخة من مونديال الأندية حيث سبقه كل من الترجي التونسي، والعين الإماراتي الذي يمثل صاحب الأرض في هذه النسخة بصفته بطلًا للدوري الإماراتي في الموسم الماضي.

كما تأهل ريال مدريد الإسباني حامل لقب دوري أبطال أوروبا وجوادلاخارا المكسيكي حامل لقب دوري أبطال اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) وويلنغتون النيوزيلندي حامل لقب دوري أبطال أوقيانوسية.

ويستهل ريفر بليت مبارياته في البطولة يوم 18 ديسمبر المقبل من الدور قبل النهائي.