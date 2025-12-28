«ريل مي» تستعد لمنافسة الكبار.. هاتف جديد بمواصفات رائعة

بدأت شركة Realme حملة الترويج لهاتفها الجديد +Realme 16 Pro، المقرر طرحه قريبًا، والذي يعد منافسًا مباشرًا لأفضل هواتف أندرويد من حيث المواصفات والتصوير والقدرات التقنية المتقدمة.

ويتميز الهاتف بهيكل متين يجمع بين المعدن والبلاستيك والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، بسماكة 8.5 ملم، ومقاومة للماء والغبار وفق معيار IP68/IP69، إضافة إلى قدرته على تحمل الصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، ما يجعله جهازًا موثوقًا لتحمل الاستخدام اليومي المكثف.

ويأتي +Realme 16 Pro بشاشة OLED كبيرة بقياس 6.8 بوصة، بدقة 2800×1280 بيكسل، مع معدل تحديث 120 هرتز، وكثافة تقريبية 453 بيكسل لكل إنش، لتقديم تجربة عرض سلسة وواقعية للألعاب والفيديوهات.

ويعمل الهاتف بنظام Android 16 القابل للتحديث، مع واجهة تشغيل Realme UI 7.0، ويضم معالج Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4، ومعالج رسوميات Adreno 722، وذاكرة وصول عشوائي 8 أو 12 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية تتراوح بين 128 و256 و512 غيغابايت.

أما الكاميرا، فتأتي ثلاثية العدسة بدقة (200 + 50 + 8) ميغابيكسل، تشمل عدسة periscope telephoto وعدسة ultrawide، بينما الكاميرا الأمامية بدقة 50 ميغابيكسل، قادرة على تصوير فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية، لتلبية احتياجات محبي التصوير الاحترافي ومحتوى الفيديو عالي الجودة.

كما يدعم الهاتف شريحتي اتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنية NFC، وتحكم بالأجهزة عن بعد عبر Infrared، وماسح بصمات مدمج في الشاشة، إضافة إلى بطارية ضخمة بسعة 7000 ميلي أمبير، مع شحن سريع بقدرة 80 واط، ما يضمن استقلالية طويلة وشحنًا سريعًا للغاية.