«ريل مي» تكشف عن ساعتها الجديدة.. تهدد المنافسين بـ«سعر صادم»

أعلنت شركة «Realme» عن إطلاق ساعتها الذكية الجديدة Realme Watch S5، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها في سوق الأجهزة القابلة للارتداء، مع تقديم مواصفات تنافس أحدث الساعات الذكية من حيث الأداء والتقنيات والسعر.

وبحسب ما نقل موقع «gsmarena»، جاءت الساعة بهيكل يجمع بين المعدن والبلاستيك والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، مع دعم مقاومة الماء والغبار وفق معيار 5ATM، ووزن يبلغ 49.6 غراما، ما يمنحها توازنا بين المتانة والخفة في الاستخدام اليومي.

وتأتي الساعة بشاشة دائرية من نوع AMOLED بقياس 1.43 بوصة، بدقة عرض تبلغ 466 × 466 بكسل، مع مستوى سطوع يصل إلى 1000 nits، ما يجعلها واضحة الاستخدام حتى تحت ضوء الشمس المباشر، في مؤشر على توجه الشركة نحو تحسين تجربة العرض بشكل كبير.

وعلى مستوى الأداء الداخلي، تعمل الساعة بمعالج ATS3089، إلى جانب ذاكرة وصول عشوائي بسعة 4 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية تبلغ 16 غيغابايت، ما يمنحها قدرة أعلى على تشغيل التطبيقات وتخزين البيانات مقارنة بعدد من المنافسين في نفس الفئة السعرية.

كما جهزت Realme Watch S5 بمجموعة من المستشعرات المتقدمة، تشمل قياس معدل نبض القلب، وقياس نسبة الأكسجة في الدم، إلى جانب تطبيقات مخصصة لمتابعة النشاط البدني اليومي، ما يعزز من دورها كأداة صحية ورياضية متكاملة.

وتتوافق الساعة مع الأجهزة العاملة بنظام Android 9.0 وiOS 11 أو أحدث، كما تحتوي على أزرار مخصصة للتحكم في تشغيل الموسيقى، في خطوة تهدف إلى تحسين تجربة الاستخدام اليومية.

وتعمل الساعة ببطارية بسعة 460 ميلي أمبير، توفر ما يصل إلى 16 يوما من الاستخدام بالشحنة الواحدة، وهو رقم يعزز من جاذبيتها للمستخدمين الباحثين عن الاستمرارية دون شحن متكرر.

ومن المتوقع أن تطرح Realme الساعة الجديدة بأسعار تنافسية تبدأ من نحو 80 يورو، ما يجعلها واحدة من أبرز الخيارات الاقتصادية في فئة الساعات الذكية ذات المواصفات المتقدمة.

هذا وتشهد سوق الساعات الذكية منافسة متصاعدة بين الشركات التقنية العالمية، حيث تتجه العلامات التجارية إلى تقديم أجهزة تجمع بين التصميم الأنيق والوظائف الصحية المتقدمة وعمر البطارية الطويل، مع الحفاظ على أسعار منخفضة نسبيا لجذب شريحة أوسع من المستخدمين.