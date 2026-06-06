«ريل مي» تكشف عن هاتفها الجديد.. مواصفات تنافس أندرويد

بدأت شركة ريلمي (Realme) بالترويج لهاتفها الجديد Realme P4R الذي تستعد لإطلاقه قريبًا، في إطار منافسة مباشرة مع أحدث هواتف أندرويد من حيث السعر والمواصفات، وفق ما نقله موقع gsmarena.

ويأتي الهاتف بهيكل مصنوع من مواد عالية الجودة مع مقاومة للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، ما يمنحه قدرة أعلى على التحمل في ظروف الاستخدام المختلفة.

ويعتمد Realme P4R على شاشة من نوع IPS LCD بقياس 6.8 بوصة، بدقة عرض 720/1570 بكسل، مع معدل تحديث 144 هرتز، وكثافة تقارب 254 بكسل لكل إنش، إضافة إلى سطوع يصل إلى 1200 nits، ما يعزز تجربة العرض في الاستخدام اليومي والألعاب.

ويعمل الجهاز بنظام أندرويد 16 مع واجهة Realme UI 7.0، ويضم معالج MediaTek Dimensity 6300، إلى جانب معالج رسوميات Mali-G57 MC2، مع خيارات ذاكرة وصول عشوائي 4 أو 6 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 128 أو 256 غيغابايت، مع دعم التوسعة عبر بطاقات microSDXC.

وعلى مستوى التصوير، يأتي الهاتف بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميغابيكسل تدعم تسجيل فيديو بدقة 1080p بمعدل 30 إطارًا في الثانية، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل مخصصة لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحتوي الجهاز على دعم لشريحتي اتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، إلى جانب ماسح لبصمات الأصابع، ودعم تقنية NFC، ما يعزز من خيارات الاتصال والاستخدام.

كما زوّدت ريلمي الهاتف ببطارية كبيرة بسعة 8000 ملي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط، ما يمنحه عمر تشغيل طويل يناسب الاستخدام المكثف.

وتأتي هذه الخطوة ضمن منافسة متصاعدة في سوق الهواتف المتوسطة، حيث تتجه الشركات إلى تقديم بطاريات أكبر وشاشات بتردد مرتفع ومعالجات اقتصادية الأداء، بهدف جذب المستخدمين الباحثين عن توازن بين السعر والأداء.