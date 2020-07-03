«ريمديسيفير».. أول دواء معتمد أوروبياً لعلاج كوفيد-19

اعتمدت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، عقار “ريمديسيفير” كعلاج للحالات المستعصية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد ضمن الاتحاد الأوروبي.

وفي بيان صحفي لها، قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون الصحة ستيلا كيرياكيدس:

لن ندخر أي جهد لضمان علاج أو لقاح فعال ضد الفيروس.

وتعتبر موافقة الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي على استخدام هذا العقار، هي الخطوة الأخيرة في اعتماده كأول علاج في أوروبا للتصدي للجائحة.

يأتي هذا القرار، عقب توصية وكالة الأدوية الأوروبية “إيما”، الأسبوع الماضي، باستخدام العقار لعلاج مرضى كوفيد-19، للذين لا تقل أعمارهم عن 12 عاما ويعانون من التهابات رئوية وبحاجة للأكسجين.

يُذكر أنه وفي وقت سابق، اعتمد عدد من الدول منها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان ومصر “ريميدسيفير” علاجاً لكوفيد-19.