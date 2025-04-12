ريمونتادا تاريخية.. مانشستر سيتي يكتسح «كريستال بالاس» بخماسية

استعاد مانشستر سيتي، حامل اللقب نغمة الانتصار في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد اكتساحه ضيفه كريستال بالاس (5-2) في الجولة 32 من المسابقة اليوم السبت.

وخلال المباراة، “وعلى الرغم من تأخر السيتي، بهدفين مبكرين، نجح الفريق تحت قيادة مدربه بيب غوارديولا في العودة بقوة، حيث سجل خمسة أهداف رائعة، بدأ كريستال بالاس المباراة بشكل قوي وسجل هدفين مبكرين عبر إيزي وكريس ريتشاردز في الدقيقتين السابعة و20 على التوالي، لكن رد السيتي كان سريعًا وقويًا، حيث قلص كيفين دي بروين الفارق في الدقيقة 32 بتسديدة رائعة من ركلة حرة مباشرة، ثم جاء الهدف الثاني سريعًا عبر المصري عمر مرموش ليعادل النتيجة 2-2”.

وأثناء المباراة، “في الشوط الثاني، واصل السيتي تألقه، حيث أضاف كوفاسيتش الهدف الثالث، ثم جاء جيمس مكاتي ونيكو أوريلي ليعززا النتيجة بهدفين آخرين ليكتمل السحق (5-2)”.

هذا “ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 55 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 43 نقطة في المركز الحادي عشر”.

🇪🇬⚽️ عمر مرموش يعيد مانشستر سيتي إلى المباراة بهدف التعادل 2-2 أمام كريستال بالاس!



👏 اللاعب المصري دائماً في المكان المناسب#الدوري_الإنجليزي_الممتاز #PremierLeague pic.twitter.com/89wrL6Bzpe — beIN SPORTS (@beINSPORTS) April 12, 2025