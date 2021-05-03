رئيس الحكومة يستقبل وفدًا تركيًا رفيع المستوى

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، في العاصمة طرابلس، وفدا تركيا رفيع المستوى ضم وزير الخارجية مولود شاووش أوغلو، ووزير الدفاع خلوصي أكار، ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان، ورئيس هيئة الأركان العامة التركية يشار جولر، بحضور رئيس الأركان فريق أول ركن محمد الحداد، ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.

وبحث اللقاء، تطوير العلاقات بين البلدين، وسُبل تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الليبي والتركي، بحسب المكتب الإعلامي بالحكومة.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية يستقبل وفدًا تركيًا رفيع المستوى طرابلس 3 مايو 2021م استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية‏ في الاثنين، ٣ مايو ٢٠٢١