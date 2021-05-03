رئيس الحكومة يستقبل وفدًا تركيًا رفيع المستوى

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، في العاصمة طرابلس، وفدا تركيا رفيع المستوى ضم وزير الخارجية مولود شاووش أوغلو، ووزير الدفاع خلوصي أكار، ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان، ورئيس هيئة الأركان العامة التركية يشار جولر، بحضور رئيس الأركان فريق أول ركن محمد الحداد، ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.
وبحث اللقاء، تطوير العلاقات بين البلدين، وسُبل تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الليبي والتركي، بحسب المكتب الإعلامي بالحكومة.
رئيس حكومة الوحدة الوطنية يستقبل وفدًا تركيًا رفيع المستوى طرابلس 3 مايو 2021م استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية…تم النشر بواسطة المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية في الاثنين، ٣ مايو ٢٠٢١
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