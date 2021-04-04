رئيس المجلس الرئاسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد یونس المنفي، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، والوفد المرافق له، اليوم الأحد، بقصر ولي العهد في طرابلس.
وعبر ميشيل عن استعداد كافة دول الاتحاد الأوروبي لتوفير كافة السبل لدعم الاستقرار والسلام في ليبيا وإجراء الانتخابات في موعدها، حيث جدد رئيس المجلس الرئاسي التأكيد على التزامهم بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في ديسمبر المقبل.
كما ناقش اللقاء سُبل التعاون في ملف الهجرة وتأمين الحدود البحرية مع الاتحاد الأوروبي، وأكد ميشيل على أهمية الاستقرار في ليبيا بالنسبة لدول المنطقة.
من جانبه توجّه المنفي بالشكر لدول الاتحاد الأوروبي على دعم جهود الاستقرار في البلاد، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.
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