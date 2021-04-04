رئيس المجلس الرئاسي يستقبل رئيس المجلس الأوروبي

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد یونس المنفي، رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، والوفد المرافق له، اليوم الأحد، بقصر ولي العهد في طرابلس.

وعبر ميشيل عن استعداد كافة دول الاتحاد الأوروبي لتوفير كافة السبل لدعم الاستقرار والسلام في ليبيا وإجراء الانتخابات في موعدها، حيث جدد رئيس المجلس الرئاسي التأكيد على التزامهم بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في ديسمبر المقبل.

كما ناقش اللقاء سُبل التعاون في ملف الهجرة وتأمين الحدود البحرية مع الاتحاد الأوروبي، وأكد ميشيل على أهمية الاستقرار في ليبيا بالنسبة لدول المنطقة.

من جانبه توجّه المنفي بالشكر لدول الاتحاد الأوروبي على دعم جهود الاستقرار في البلاد، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس.