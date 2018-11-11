«زارا» تدخل أكثر من 202 سوقاً حول العالم عن طريق المتاجر الإلكترونية

أعلنت شركة الأزياء العالمية «زارا» عن نيتها في جعل منتجاتها بمتناول جميع الناس حول العالم، من خلال افتتاح متاجر الكترونية جديدة في أكثر من 106 دولة.

هذا وبالرغم من تحقيق الشركة لأرباح جيدة في عام 2017، إلا أن نسبة المشتريات عبر الانترنت حققت 10% فقط من مجمل الأرباح للعام نفسه.

حيث ارتفعت قيمة حصصها في السوق بشكل ملحوظ بعد الإعلان، في حين أكّدت إدارة الشركة على أن عدداً كبيراً من هذه المتاجر الالكترونية سيفتتح في القارة الإفريقية.

وأصبح بإمكان مواطني الدول، التي لا تحتوي على متاجر لـ زارا شراء الملبوسات التي يرغبون في شرائها مباشرة عبر الانترنت، حيث سيتم توريدها من متاجر الشركة في إسبانيا.

وفي وقت إعلان جهوزية المتاجر الالكترونية الجديدة تكون زارا قد دخلت أكثر من 202 سوقاً حول العالم، كما ساهمت أنظمة البيع الالكترونية التي اعتمدتها الشركة مؤخراً، في تسريع انتشارها الدولي وتسهيل عمليات شراء وشحن المنتجات.