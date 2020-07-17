زايد: لقاء السيسي بمجلس أعيان ليبيا «مهزلة حقيقية»

أعلن عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الدكتور محمد عماري زايد، رفضهم لقاء القاهرة الذي جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وفد مع ما يُعرف بـ”المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا”، واعتبره مهزلة حقيقية تورط فيها عدد من الليبيين المحرضين على بلادهم و ستتم ملاحقتهم قضائيا.

وقال زايد في تصريحات له: “ندين ما جاء في اللقاء من مداخلات و نعتبره استمرارا لنهج السيسي العدواني تجاه ليبيا و شعبها و التدخل في شؤونها الداخلية والطمع في ثرواتها”.

وأشار إلى أن تصريحات السيسي بشأن تدريب القبائل وتحريضها تهدد الأمن القومي الليبي ووحدة ليبيا وسلامة أراضيها و ترحيل لمشاكل مصر الداخلية.

وفي سياقٍ ذي صلة، انتقدت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، أمس الخميس، تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والتي جدد فيها التلويح بالتدخل عسكريا في ليبيا، ووصفتها بـ”تدخل سافر” في الشأن الداخلي للبلاد.

وقال المتحدث باسم الخارجية محمد القبلاوي في تصريحات لقناة “الجزيرة”، إن السيسي يذكر أن خطابه يهدف للسلام ولكنه هو من يؤجج الصراع.

وأضاف القبلاوي: “نذكر السيسي بأن حكومة الوفاق هي من هزمت داعش في ليبيا بينما لا يزال هو يعاني في سيناء”.

وأوضح متحدث الخارجية أن حكومة الوفاق هي من تحدد الوضع على الأرض، مضيفاً: “وقد أكدنا رغبتنا في دخول سرت دون سفك دماء”.

وأشار القبلاوي إلى إن “حديث السيسي تكرار لتصريحاته السابقة، وهو تدخل سافر في الشأن الليبي”.

هذا وصرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن تصريحاته السابقة بشأن اعتبار مدينتي سرت والجفرة خطا أحمر كان المقصود منها دعوة للسلام والاستقرار، وفق قوله.

وقال السيسي خلال لقاء عقده الخميس، مع ما يُعرف بـ”المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا” في القاهرة، إن بلاده “لن تقف مكتوفة الأيدي” أمام الهجوم على مدينة سرت.

ودعا أبناء القبائل الليبية إلى الانخراط فيما وصفه بـ”جيش وطني موحد وحصر السلاح في يد دولة المؤسسات دون غيرها”.

كما شدد على أن بلاده “لن تسمح بأن تصبح ليبيا بؤرة للإرهاب حتى لو كلف ذلك التدخل المصري المباشر”، على حد قوله.

وقال السيسي مخاطبا الوفد: “مش هندخل إلا بطلب منكم ومش هنخرج إلا بأمر منكم”.

والتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، في العاصمة القاهرة، وفد ما يُعرف بـ”المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا” الذي توجه إلى مصر لإعلان تأييدهم دعوة مجلس نواب طبرق للقوات المصرية للتدخل عسكرياً في ليبيا.

وقال رئيس ديوان المجلس محمد المصباحي، إن الوفد جاء إلى مصر للتأكيد على بيان مجلس النواب المنعقد في طبرق بطلب دعم الجيش المصري وتدخله لطرد المحتل التركي، حسب زعمه.

وأشار المصباحي في تصريحات تلفزيونية، إلى أن الوفد الذي وصل إلى مصر يمثل كل الشعب الليبي في الشرق، وفي الغرب الذي يخضع لسيطرة حكومة الوفاق المدعومة من تركيا، وكذلك في الجنوب والشمال والمهاجرين، على حد قوله.

وأضاف المصباحي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “على مسؤوليتي” المذاع على فضائية “صدى البلد”، مساء الأربعاء، أن الوفد جاء إلى مصر للتأكيد على بيان مجلس نواب طبرق بطلب دعم الجيش المصري وتدخله لطرد المحتل التركي، بل وتحرير كامل الأراضي الليبية حتى الحدود التونسية والجزائرية في الغرب، وفق قوله.

وتابع يقول: “ليبيا لا تقبل القسمة على اثنين، ونبحث عن استقرارها والجلوس على طاولة واحدة برعاية مصرية عربية.. فكفى للاحتلال اللعب بالشعوب، والأمة العربية قادرة على حسم أمورها”.

واجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع الوفد، لبحث الأزمة في ليبيا خاصة بعد تطور الأوضاع هناك على خط سرت – الجفرة، وهو الخط الذي أعلن عنه الرئيس المصري بأنه أحمر، وإذا تم تخطيه سيحق للجيش المصري التدخل العسكري.

وتوجه الأربعاء، وفد من ما يُعرف بـ”المجلس الأعلى لشيوخ وأعيان القبائل الليبية”، لأجل إعلان تأييد دعوة مجلس النواب المنعقد في طبرق للجيش المصري بالتدخل عسكريا في الأزمة الليبية.

ونقلت شبكة “سكاي نيوز” عن رئيس ما يُعرف بـ”المجلس الأعلى لقبائل ورشفانة” مبروك أبو عميد قوله، إن قيادات وطنية اجتماعية وسياسة سوف تتجه إلى مصر، في إطار تنسيق المواقف بين الشعبين، والدفع بتفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك والمطالبة بدعم القوات المسلحة من خلال مجلس النواب وقوات حفتر.

وأضاف أن الزيارة تنصب أيضا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تضمن وحدة ليبيا وسيادتها وحماية شعبها، وبما يمكنها من محاربة الإرهاب وصد الغزو الخارجي وبسط السيطرة على كامل ليبيا برا وبحرا وجوا، على حد قوله.

وطلب مجلس النواب المنعقد في طبرق، في وقت سابق، من مصر التدخل المباشر عبر جيشها في الأزمة الليبية.

وقال المجلس في بيان، إن الدعم المصري لازم لصد ما وصفه بالغزو والاحتلال التركي، على حد زعمه.

وجاء في البيان ”للقوات المسلحة المصرية التدخل لحماية الأمن القومي الليبي والمصري إذا رأت أن هناك خطرا داهما وشيكا يطاول أمن بلدينا“.

ودعا البيان إلى ”تضافر الجهود بين الشقيقتين ليبيا ومصر بما يضمن دحر المحتل الغازي ويحفظ أمننا القومي المشترك ويحقق الأمن والاستقرار في بلادنا والمنطقة“، وفقاً لنص البيان.