زايد: لن نسمح بتوظيف التضحيات في الصراعات السياسية

قال عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق د. محمد عماري زايد، إن الشرعية التي يستندون إليها ليست مرتبطة بأي شخص مهما كان منصبه.

جاء ذلك في كلمة مرئية، أمس الثلاثاء، بمناسبة ذكرى يوم الشهيد، نشرها المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

وأضاف زايد: “لن نسمح بتوظيف تضحيات الشهداء في الصراعات السياسية والأطماع الفئوية”.

وتابع: “ما مرت به بلادنا في السنوات الماضية ومنذ الإطاحة بحكم الفرد، وحتى العدوان على طرابلس، يثبت أن هناك من يتعمد حرمان الشعب الليبي من استقرار البلاد، سواء بافتعال الأزمات أو استعمال القوة أو المناورات والصفقات السياسية”.

وأردف يقول: “من حق الشعب الليبي أن ينتخب مجلس نواب جديد، يكون سلطة تشريعية تتوحد بها مؤسسات الدولة وفق القانون، كي ننتهي من مرحلة تنازع الشرعية”.

وأشار عماري إلى أن “هذا سيؤدي إلى تشكيل حكومة واحدة موحدة تمنح الثقة من مجلس النواب الجديد”.

واستطرد قائلاً: “سنسير بهذه الشرعية مهما كانت التبدلات في المواقف ولن نقبل بالقفز على تضحيات شهدائنا الذين لم يخرجوا من أجل أشخاص بل من أجل الدولة. نحن ملزمون في هذا الوقت الحرج بايجاد قيادة وطنية بعيدة عن الفساد تحقق مطالب الشعب، وملتزمة بمبادئ الثورة”.