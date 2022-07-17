زرموح: مؤسسة النفط لا تملك ميزانية مستقلة عن الدولة

قال الدكتور عمر زرموح أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية ورئيس منظمة الحوار الوطني، إن المؤسسة الوطنية للنفط لها مخصصاتها في الميزانية العامة للدولة ولا يجوز لأحد تجاوز هذه المخصصات، لا سندات ولا قرورض.

وفي تعليق له على تصريحات رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المُكلف فرحات بن قدارة، أوح د. زرموح أن المؤسسة لا تملك ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة.

وأشار إلى أن أساليب التمويل التي يتحدث عنها رئيس المؤسسة وأساليب تمويل أخرى لم يتحدث عنها كلها موجودة ومعروفة لكن ليست مع المؤسسة بنظامها الحالي.

وفي وقت سابق، قال رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة في لقاء تليفزوني، إن تمويل المؤسسة قد يكون عبر السندات أو الاقتراض من الخارج .