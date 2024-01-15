زرموح: يجب أن يتحقق رفع الدعم عن المحروقات وفق إرادة صادقة

قال أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية أ.د. عمر زرموح، إنه يجب أن يتحقق رفع الدعم عن المحروقات وفق إرادة صادقة قوية ووفق برنامج زمني ينفذ على مراحل.

وأضاف أ.د زرموح في مقال نُشِر عبر شبكة “عين ليبيا”، أنه منذ سنوات قد لا تقل عن 15 سنة، كان النقاش ولا يزال يثار بين الحين والآخر حول رفع الدعم السلعي بوجه عام ودعم المحروقات بوجه خاص. وبالتركيز على سعر البنزين يلاحظ أنه في معظم الحالات إن لم يكن كلها تكون النتيجة التي تعقب النقاش فيما هي الإبقاء على السعر الحالي للتر البنزين وهو (0.15 د.ل.) وحتى عندما تقرر، يوماً ما، زيادة هذا السعر إلى (0.20 د.ل) فإن هذه الزيادة قد ألغيت وأعيد السعر إلى مستواه (0.15 د.ل) وكأن هذا السعر وارد في التنزيل لا يجوز المساس به.

وسلط أستاذ الاقتصاد في مقاله الضوء على هذا السعر الجامد من خلال تقييمه بالدولار ومقارنته بأسعار البنزين في الدول الأخرى وفي دول الجوار وظاهرة التهريب المرتبطة به.

كما قدم أ.د. زرموح مقترحاً للمرحلة الأولى للحل الذي يرى أنه أفضل الحلول حالياً واختتم مقاله ببعض الانتقادات المحتملة والردود عليها.

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