زرموح يكشف لـ «عين ليبيا» تفاصيل لقاءه مع غسان سلامة ونائبته

“أن ما تضمنه اللقاء كان عبارة عن مسائل اقتصادية ومشاكل يُعاني منها الاقتصاد الليبي”.

في سياق متصل قال الدكتور زرموح في تصريحه لـ «عين ليبيا»:

“تركز اللقاء مع الاستاذ سلامة ونائبته على سؤال كان حاضراً بقوة والرأي العام أجمع ينتظر إجابته ألا وهو لماذا لم ينخفض سعر صرف الدولار حتى الآن؟”.

هذا وأرجع الاستاذ زرموح عدم انخفاض سعر صرف الدولار أما ممثل البعثة الاممية ونائبته إلى أمرين غاية في الأهمية، أولهما تباطؤ استجابة الجهاز المصرفي ككل في تنفيذ قرار المصرف المركزي رقم 1300 والذي ينص على أن يكون سقف سعر صرف الدولار في السوق الليبية هو 3.900 دينار للدولار الواحد.

وثانيهما هو عدم قيام المصرف المركزي بتوزيع الكاش على المواطنين واضطرارهم لتصريف البطاقات عن طريق مكاتب خاصة تأخذ العمولة مما غذى السوق الموازية أكثر فأكثر ومنع أن تكون الـ 3.900 سقفاً للصرف قائلاً:

“لو تم توزيع الكاش من قبل المصرف المركزي فإن سعر الصرف سينخفض لا محالة”.

وفي حديثه عن الرسوم التي فرضها الرئاسي على بيع العملات الأجنبية بنسبة 183‎%‎، وفقا لسعر صرف الدينار الرسمي الصادر عن مصرف ليبيا المركزي مقابل العملات الاجنبية قال زرموح:

“هذا الرسوم يجب الاحتفاظ بها في حساب خاص لدى مصرف ليبيا المركزي حيث لا تُمس إلا بعد تخفيضها،حيث يحتاج الأمر من ستة أشهر إلى سنة”.

واستهل استاذ الاقتصاد بجامعة مصراته عمر زرموح حديثه عن الرسوم بالقول:

“بعد أن يقوم المركزي بحفظ الرسوم لمدة سنة مثلاً في حساب خاص يمكن أن يُسدد بها الديون الخاصة بالمصارف المحلية وذلك لاستغلالها بالشكل المطلوب”.

يُذكر أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قد أعلن في 12 سبتمبر الماضي عن اعتماد برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وذلك في خطوة هامة لرفع المعاناة عن المواطن وإنعاش الاقتصاد في البلاد.

حيث اُعتمد البرنامج خلال اجتماع عقده رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ونائبه أحمد معيتيق، إضافة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس المجلس الاعلى للدولة خالد المشري، وتضمن محضر الاجتماع الخاص ضرورة معالجة سعر صرف الدينار بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية ومعالجة دعم المحروقات، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف تصحيح تشوهات الاقتصاد الليبي.