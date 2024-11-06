زعماء حول العالم يهنّئون «ترامب» عقب إعلانه الفوز بالانتخابات الأمريكية

سارع زعماء حول العالم إلى تقديم التهاني لدونالد ترامب، عقب إعلان المرشح الجمهوري، الأربعاء، فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، على حساب منافسته الديمقراطية، كامالا هاريس.

ومن لندن، أعرب رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، عن تطلعه للعمل مع ترامب في السنوات المقبلة، مؤكدا أن العلاقة الخاصة بين بريطانيا والولايات المتحدة ستستمر في الازدهار على جانبي المحيط الأطلسي.

وكتب ستارمر على إكس “أتطلع للعمل معكم في السنوات المقبلة. أعلم أن العلاقة الخاصة بين بريطانيا والولايات المتحدة ستستمر في الازدهار على جانبي المحيط الأطلسي لسنوات قادمة”.

وقال على منصة إكس: “أقدر التزام الرئيس ترامب بنهج ‘تحقيق السلام باستخدام القوة’ في الشؤون العالمية. هذا هو بالضبط المبدأ الذي يمكن أن يجعل إحلال السلام العادل في أوكرانيا أقرب من الناحية العملية”.

ومن باريس، أبدى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، استعداده للعمل مع ترامب “كما تمكنا من فعله لمدة أربع سنوات”، داعيا إلى لعمل “بقناعاتنا وباحترام وطموح من أجل المزيد من السلام والازدهار”.

Congratulations, President @realDonaldTrump. Ready to work together as we did for four years. With your convictions and mine. With respect and ambition. For more peace and prosperity. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 6, 2024

من جهته، وجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تهانيه لترامب.

من جهته، هنأ الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ترامب، الأربعاء، على “فوزه المبهر”.

Congratulations to @realDonaldTrump on his impressive election victory!



I recall our great meeting with President Trump back in September, when we discussed in detail the Ukraine-U.S. strategic partnership, the Victory Plan, and ways to put an end to Russian aggression against… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 6, 2024

ووصف أردوغان، في رسالة نشرها عبر منصة إكس، ترامب بـ”الصديق”، معربا عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة تعزيزاً للعلاقات التركية الأميركية.

وأعرب الرئيس التركي عن تطلعه لإنهاء الأزمات والحروب الإقليمية والعالمية، لا سيما القضية الفلسطينية والحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا ثقته في بذل المزيد من الجهود من أجل عالم أكثر عدلا.

كما انضمت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إلى المهنئين، مؤكدة أهمية العلاقات الأوروبية الأميركية.

بدوره، هنأ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته ترامب، مؤكدا أن قيادته ستكون مفتاحاً للحفاظ على قوة التحالف العسكري، معرباً عن تطلعه للعمل معه لتعزيز السلام من خلال قوة الحلف.

وقدّمت رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية جورجا ميلوني في منشور على منصة إكس “أحر التهاني لترامب”، وقالت إن إيطاليا والولايات المتحدة يربطهما “تحالف لا يتزعزع”.

وأضافت “نتمتع برابطة استراتيجية، وأنا على يقين من أننا سنعززها الآن بشكل أكبر”.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، عودة ترامب إلى البيت الأبيض بـ”التاريخية”، مشيرا إلى أنها تمنح الولايات المتحدة بداية جديدة وتجدد الالتزام بالتحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة.

من جانبه، وجه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، صباح الأربعاء، تهانيه لدونالد ترامب، وقال إنه على استعداد للعمل معه.

وكتب سانشيرز في منشور على إكس: “تهانينا دونالد ترامب على فوزك وانتخابك رئيسا للولايات المتحدة الـ47. سنعمل على تعزيز علاقاتنا الثنائية الاستراتيجية وعلى شراكة قوية عبر الأطلسي”، ووصف رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو دونالد ترامب، بالمنتصر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وخلال افتتاحه حوض سباحة بمعايير دولية في مينسك عشية عيد ثورة أكتوبر الذي يحتفل به في بيلاروس في 7 نوفمبر، أشار الزعيم البيلاروسي إلى أن الاشتراكية اليوم في أمريكا هي “كلمة بذيئة”، وقال لوكاشينكو: “حتى على لسان ترامب المنتصر، فإن الرئيس الذي اتهم كامالا هاريس بأنها اشتراكية وشيوعية، هو (ترامب) رأسمالي شرس متحمس، وملياردير بطبيعة الحال”.

كما هنأ رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، دونالد ترامب بعد إعلانه فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، مشيرا إلى أن هذا الفوز “ضروري للغاية بالنسبة للعالم كله”.

ولجأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى موقع “إكس” للتواصل الاجتماعي لتهنئة دونالد ترامب، بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الذي وصفه بأنه “تاريخي”.

وكتب مودي في حسابه الرسمي على موقع X: “أهنئ بشدة صديقي دونالد ترامب على فوزه التاريخي في الانتخابات، وبينما تبني على النجاحات التي حققتها في ولايتك السابقة، أتطلع إلى تجديد تعاوننا لمواصلة تعزيز الشراكة العالمية والاستراتيجية الشاملة بين الهند والولايات المتحدة الأمريكية”، وأضاف الزعيم الهندي: “دعنا نعمل معا من أجل مصلحة شعوبنا وتعزيز السلام والاستقرار والازدهار العالمي”.

وهنأ أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ترامب بعد إعلانه فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وأعرب الشيخ تميم، في رسالة نشرها عبر منصة إكس، عن تمنياته للرئيس ترامب بالتوفيق والنجاح في فترة ولايته القادمة، مشيرا إلى تطلعه لتعزيز العلاقات الاستراتيجية والشراكة بين البلدين.

من جهته، هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، دونالد ترامب عقب إعلانه النصر.

وقال السيسي في منشور على موقع إكس “‏أتقدم بخالص التهنئة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، وأتمنى له كل التوفيق والنجاح في تحقيق مصالح الشعب الأمريكي، ونتطلع لأن نصل سويا لإحلال السلام والحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي، وتعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة وشعبيهما الصديقين”.

وهنأ ملك الأردن عبدالله الثاني، المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، على فوزه بالانتخابات، قائلا: “نتطلع إلى العمل معكم مرة أخرى”.

ورغم عدم صدور النتائج الرسمية بعد كتب الملك عبدالله عبر منصة “إكس”: “أحر التهاني للرئيس دونالد ترامب بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية”.

وأضاف: “نتطلع إلى العمل معكم مرة أخرى لتعزيز شراكة الأردن الطويلة الأمد مع الولايات المتحدة، خدمة للسلام والاستقرار الإقليمي والعالمي للجميع”.

Warmest congratulations to President Donald Trump on winning the US presidential election. Looking forward to working with you again to bolster Jordan’s longstanding partnership with the United States, in service of regional and global peace and stability for all — عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) November 6, 2024