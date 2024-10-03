زعماء 30 دولة يشاركون في قمة «بريكس»

يشارك زعماء أكثر من 30 دولة في قمة مجموعة “بريكس” المزمع عقدها بمدينة قازان الروسية في 22-24 أكتوبر الحالي.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف: “لقد تمت دعوة قادة الدول النامية من مختلف مناطق العالم مثل آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، لحضور الجلسة بصيغة “بريكس+” (“أصدقاء بريكس”)/ “أوتريتش” (التواصل مع جيران الدولة التي تترأس المجموعة)”، ونتوقع أن يكون تمثيلها على مستوى لائق جدا، وحتى الآن تلقينا التأكيدات من أكثر من ثلاثين دولة، بما فيها أقرب جيراننا وشركائنا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ورابطة الدول المستقلة”.

وأضاف ريابكوف، “أنه من المتوقع أيضا، أن يحضر قمة قازان رؤساء المنظمات الإقليمية والهيئات التنفيذية للمؤسسات المعنية، كما من المقرر أن تتحدث رئيسة بنك التنمية الجديد، ديلما روسيف، أمام القمة”.

يذكر أن “بريكس” هي مجموعة دولية تم إنشاؤها عام 2006، وتتولى روسيا رئاستها منذ الأول من يناير 2024، وبالإضافة إلى روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، انضمت مصر والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا منذ بداية عام 2024 إلى “بريكس”.