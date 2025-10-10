زعيم «أنصار الله»: سنبقى بجاهزية تامّة حتى تنفيذ اتفاق غزة

أكد زعيم جماعة “أنصار الله” اليمنية، عبد الملك الحوثي، أن الاتفاق بشأن وقف الحرب في غزة يمثل “دليلًا على فشل العدو الإسرائيلي وداعمه الأمريكي في تحقيق أهدافهما”، مشددًا على أن “ما حدث لا يعدو كونه جولة من الصراع المستمر”، بحسب ما نقلته وسائل إعلام يمنية.

وقال الحوثي في كلمة له إن “الدور الأمريكي لا يزال يحمل طابعًا هدّامًا في إطار التوجه الصهيوني”، داعيًا إلى “اليقظة والجهوزية التامة خلال مرحلة تنفيذ الاتفاق، ورصد أي مستجدات بدقة”، مضيفًا أن “الأولوية هي وقف الإبادة الجماعية والتزام العدو بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”.

وأضاف: “سنبقى يقظين ومستعدين بالكامل، ونراقب مرحلة تنفيذ هذا الاتفاق لنتأكد مما إذا كان سيؤدي فعلًا إلى إنهاء العدوان على غزة، فهذا هو هدفنا الأساسي”.

وأكد الحوثي أن جماعة “أنصار الله” ستواصل دعم المقاومة الفلسطينية وتطوير قدراتها العسكرية لمواجهة أي تهديدات جديدة، مشيرًا إلى استمرار التنسيق مع الفصائل الفلسطينية وحلفاء “محور المقاومة”، وتعزيز الزخم الشعبي في دعم القضية الفلسطينية.

ويأتي تصريح الحوثي بالتزامن مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توقيع إسرائيل وحركة “حماس” على المرحلة الأولى من خطة السلام الأمريكية، والتي تتضمن تبادل المحتجزين وسحب القوات الإسرائيلية إلى خطوط متفق عليها، وسط مفاوضات متواصلة في مدينة شرم الشيخ المصرية بمشاركة عربية ودولية لضمان تنفيذ الاتفاق بشكل كامل.