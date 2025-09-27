زعيم الديمقراطيين: ترامب يقود البلاد نحو إغلاق حكومي

اتهم حكيم جيفريز، زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، الرئيس دونالد ترامب والحزب الجمهوري بـ”قيادة الولايات المتحدة نحو إغلاق حكومي”، بسبب رفضهم التفاوض مع الديمقراطيين بشأن تمويل الرعاية الصحية.

وفي مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس مساء الجمعة، قال جيفريز إن الأمل لا يزال قائمًا للتوصل إلى اتفاق في الكونغرس قبل الموعد النهائي لتمويل الحكومة الفيدرالية، والمقرر في 1 أكتوبر، لكنه أشار إلى أن مواقف الجمهوريين تعرقل هذا المسار.

وأضاف: “دونالد ترامب والجمهوريون عملاء فوضى… في اللحظات التي تتطلب قيادة رئاسية مستقرة، فإن ترامب غير قادر على توفيرها”.

ويأتي هذا التصعيد في ظل إلغاء الجمهوريين جلسة التصويت في مجلس النواب الأسبوع المقبل، وتراجع ترامب عن حضور اجتماع كان مقرراً مع قادة الديمقراطيين، مما زاد من احتمالات عدم تمرير اتفاق تمويل يحول دون إغلاق الوكالات الحكومية.

ويُذكر أن الإغلاق الحكومي قد يؤدي إلى تعليق خدمات حكومية مهمة، وتأخير الرواتب، وشلل إداري في عدة قطاعات حيوية، الأمر الذي يثير قلقًا واسعًا لدى المواطنين والمستثمرين على حد سواء.