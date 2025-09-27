زعيم المعارضة التركية يطالب بحماية «الأسطول الإنساني» المتجه إلى غزة

دعا أوزغور أوزيل، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، الحكومة والرئيس رجب طيب أردوغان إلى تعبئة القوات البحرية التركية لحماية أسطول الصمود المتجه إلى قطاع غزة، والذي يحمل مساعدات إنسانية ويسعى لكسر الحصار المفروض على القطاع.

وخلال تصريحات أدلى بها من منطقة سيليفري في إسطنبول، وجه أوزيل “نداءً صريحًا” إلى السلطات التركية، مشددًا على أن موقف أنقرة الحالي تجاه القافلة الإنسانية “لا يرقى لمستوى التحديات”. وأضاف: “على الدولة أن تتحرك بقوة لحماية الأسطول”.

وانتقد أوزيل صمت الحكومة التركية، قائلاً: “من غير المقبول أن تلتزم تركيا الصمت، بينما تبدي دول مثل إيطاليا وإسبانيا شجاعة حقيقية في دعم الفلسطينيين.”

وطالب أوزيل بأن لا تكتفي تركيا ببيانات سياسية، بل يجب أن تتخذ موقفًا عمليًا وحضورًا ميدانيًا من خلال قواتها البحرية لحماية الإمدادات الإنسانية وضمان وصولها إلى غزة رغم المخاطر المحتملة.

كما طالب البرلمان التركي بعقد جلسة استثنائية إذا اقتضى الأمر، لمنح التفويض اللازم للقوات المسلحة للقيام بهذه المهمة، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية “ليست فقط شأنًا خارجيًا، بل مسؤولية أخلاقية وتاريخية”.

تأتي هذه الدعوات في وقت يستعد فيه أسطول دولي من المتضامنين للإبحار نحو غزة، وسط توترات متصاعدة في شرق المتوسط، وتحذيرات إسرائيل من “أي محاولات غير مصرح بها” للوصول إلى القطاع.