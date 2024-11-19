زعيم المعارضة في «أرض الصومال» يفوز بالانتخابات الرئاسية

فاز زعيم المعارضة في “أرض الصومال” عبد الرحمن سيرو، بالانتخابات الرئاسية في المنطقة الانفصالية، متغلبا على الرئيس الحالي موسى بيهي عبدي.

وبحسب موقع “جروي أونلاين” الإخباري، “أعلنت اللجنة الوطنية أن من سيكون رئيس البلاد في عام 2025 ومن سيحكم دولة أرض الصومال هو عبد الرحمن سيرو”.

هذا وتقع أرض الصومال في موقع استراتيجي عند نقطة التقاء المحيط الهندي بالبحر الأحمر، وتمارس أرض الصومال حكماً ذاتياً فعلياً منذ انفصالها عن الصومال عام 1991، لكنها لم تحصل حتى الآن على اعتراف دولي، مما يحول بينها وبين الحصول على تمويل دولي ويضع قيوداً على حرية سفر سكانها البالغ عددهم 6 ملايين نسمة.