الجزائر.. مرسوم رئاسي بالعفو عن أكثر من 4 آلاف شخص

بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 70 لاندلاع ثورة الأول من نوفمبر، أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا، بالعفو عن المحبوسين شمل أكثر من 4 آلاف شخص.

وأفادت قناة النهار الجزائرية، بأن “المرسوم الرئاسي للرئيس عبد المجيد تبون جاء فيه بأن يستفيد الأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 70 لإندلاع الثورة”.

ووفقا للمرسوم، “يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذي تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم 24 شهرا أو يقل عنها، فيما يستفيد عفوا كليا للعقوية الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، الذين يساوي باقي عقوبتهم 18 شهرا أو يقل عنها”.

ووفق المرسوم، “يستفيد تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة 18 شهرا الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن 18 شهرا ويساوي 30 سنة أو يقل عنها، وفقا للمرسوم الرئاسي”.​

هذا “ويحتفل الجزائريون بذكرى انطلاق الثورة الجزائرية عام 1954 والتي أدت إلى استقلال البلاد من الاستعمار الفرنسي عام 1962”.