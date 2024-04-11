زعيم كوريا الشمالية: حان الوقت للاستعداد للحرب

تعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، “بحشد كل الوسائل لتوجيه “ضربة قاضية” لعدو البلاد دون تردد إذا اختار المواجهة العسكرية مع بلاده”.

وقال الزعيم الكوري، خلال زيارته لجامعة كيم جونغ-إيل للعلوم العسكرية والسياسة: “الآن هو الوقت المناسب للاستعداد بشكل أكثر شمولا للحرب من أي وقت مضى، وكوريا الشمالية يجب أن تكون أكثر حزما واستعدادا للحرب التي يجب الانتصار فيها دون فشل، وليس فقط لحرب محتملة”.

وبحسب وكالة يونهاب، أصدر كيم تعليماته للجامعة “برعاية المواهب العسكرية الجديدة المخلصة تمامًا للجنة المركزية للحزب والقادرة على التغلب على العدو بالتفوق الأيديولوجي والعقلي والعسكري والأخلاقي والتكتيكي”.

وأضافت أن كيم قام بتفقد قاعات المحاضرات بالإضافة إلى مساكن الطلبة وقاعة الطعام لأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

هذا وفي يناير الفائت، دعا الزعيم الكوري الشمالي إلى مراجعة دستور البلاد لتعريف كوريا الجنوبية باعتبارها “العدو الرئيسي” وتضمينه الالتزام بإخضاع الأراضي الكورية الجنوبية في حالة اندلاع الحرب.