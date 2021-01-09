زعيم كوريا الشمالية.. نعتزم تطوير علاقاتنا مع روسيا والصين

زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، أكد أن بلاده تنوي مواصلة تطوير علاقاتها مع كل من روسيا والصين.

وصرح كيم جونغ أون، في كلمة ألقاها أمس الجمعة خلال مؤتمر عام لحزب العمال الكوري الحاكم في البلاد، إن بيونغ يانغ وضعت أساسا لتطوير وتوسيع علاقات الصداقة مع موسكو، كما تلقت ضمانات للتصميم على تعزيز الاتصالات الثنائية من قبل بكين. وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

وخلال الكلمة ذاتها وصف زعيم كوريا الشمالية الولايات المتحدة بـ”العدو الأكبر” لبلاده، داعيا واشنطن للتخلي عن “سياساتها العدوانية”.