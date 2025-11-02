زعيم كوريا الشمالية يؤكد استعداد الجيش لمواجهة أيّ تهديد

زار زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، في الأول من نوفمبر، مقر قيادة الفيلق الحادي عشر في الجيش الشعبي الكوري، إحدى الوحدات العسكرية النخبوية.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية أن كيم تابع خلال الزيارة تدريبات قوات العمليات الخاصة وأشاد بمستوى جاهزيتها القتالية، معربًا عن رضاه عن الاستعداد الكامل للقوات المسلحة لمواجهة أي تهديد محتمل.

وخلال الزيارة، تابع الزعيم عرضًا تدريبيًا لعناصر الفيلق الذين أظهروا “شجاعة وروحًا قتالية استثنائية”، كما التقط صورًا تذكارية معهم.

ويُعد الفيلق الحادي عشر وحدة القوات الخاصة الأكثر نخبوية في الجيش الكوري الشمالي، وقد شارك في النزاع بأوكرانيا أواخر العام الماضي، مكتسبًا خبرة في الحرب الحديثة.

وأكد كيم أن الروح القتالية الجماعية لعناصر الفيلق تشكل نموذجًا يحتذى داخل الجيش الشعبي الكوري، كما اطلع على الخطط العملياتية المعدة لمختلف السيناريوهات العسكرية واستمع إلى تقرير قيادة الفيلق حول التحركات المحتملة في حالات الطوارئ.

وشدد الزعيم الكوري الشمالي خلال الاجتماع على دور الأيديولوجيا باعتبارها عاملاً حاسمًا في المعارك، مشيرًا إلى اهتمام الحزب الكبير بالكوادر السياسية داخل الجيش.

كما اختتم زيارته بتحديد مسار استراتيجي ومهام جديدة لتعزيز قدرات قوات العمليات الخاصة، مؤكدًا أن اللجنة العسكرية المركزية ستبحث إجراءات تنظيمية إضافية لدعم “القوة الجوهرية” للجيش.