زعيم كوريا الشمالية يؤكد ولاءه الكامل لسياسات بوتين

صرح زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، بأنه يعتزم تقديم دعم غير مشروط لسياسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقراراته، مؤكداً فخره بعلاقات الصداقة الوثيقة التي تجمع بين البلدين.

ووفق وكالة الأنباء المركزية الكورية، فقد وجّه كيم جونغ أون رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبّر فيها عن اعتزازه بالعلاقات الودية بينهما، مشيراً إلى أنها تمثل أكثر من صداقة، إذ تتسم بالوفاء والتفاهم المتبادل.

وقال زعيم كوريا الديمقراطية في رسالته: “رفيقي الأقرب، تلقيت رسالتك التهنئة الحارة بسرور، ومن خلالها شعرت مرة أخرى بالعلاقات الرفاقية الحقيقية التي تربطنا، وأودّ بهذه المناسبة أن أؤكد أنني أعتبر علاقات الصداقة معك الأكثر قيمة وأفتخر بها”.

وأضاف: “سأحترم وأدعم بلا قيد جميع سياساتك وقراراتك، ولدي الاستعداد لأن أكون دائمًا معك من أجل مصلحتك ومصلحة روسيا”.

ويعكس هذا الإعلان تعزيز الروابط الاستراتيجية بين موسكو وبيونغ يانغ، ويدل على رغبة الطرفين في تنسيق مواقفهما السياسية والدبلوماسية في المنطقة، خصوصاً في ظل التوترات الإقليمية والدولية.

وتعود العلاقات بين روسيا وكوريا الديمقراطية إلى الحقبة السوفيتية، حيث دعمت موسكو كوريا الشمالية سياسياً وعسكرياً، وحرصت على الحفاظ على توازن القوى في شبه الجزيرة الكورية.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات الدولية تعقيدات كبيرة، مع تصاعد النزاعات الإقليمية والتحديات الاقتصادية، ما يجعل تحالفات مثل تحالف روسيا وكوريا الشمالية استراتيجية للطرفين على الصعيد السياسي والعسكري.