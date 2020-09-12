زعيم كوريا الشمالية يتفقد أضرار الفيضانات ميدانياً

تفقد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، المناطق المتضررة من الأعاصير والأمطار الموسمية التي تهاطلت على البلاد متسببة بفيضانات، وعاين أشغال إعادة البناء والترميم في المناطق المنكوبة.

يأتي ذلك بعد معلومات صحفية تم تداولها خلال الأسابيع الأخيرة زعمت أن الزعيم الكوري الشمالي يعاني من مشاكل صحية أبعدته عن إدارة شؤون البلاد.

ونقلت وكالة “رويترز” عن وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية قولها، إن الزعيم كيم جونج أون تفقد أعمال إعادة البناء في منطقة تضررت من الفيضانات في أعقاب سلسلة من الأعاصير والأمطار الموسمية الغزيرة التي اجتاحت عدة مناطق بالبلاد.

وقال كيم خلال الجولة إن الاقتصاد الكوري الشمالي “واجه مصاعب ومحن بسبب الأضرار الكبيرة التي سببتها سلسلة الأمطار الغزيرة والأعاصير التي وقعت في الآونة الأخيرة”.

وأشار تقرير الوكالة الكورية إلى أن كيم أبدى ارتياحه لما تم إحرازه من تقدم في إعادة الإعمار في قرية تايتشونج ري الواقعة في مقاطعة هوانجهاي الشمالية.

وبعد تقييم الأضرار الناجمة عن الأعاصير في الأسبوع الماضي قال كيم لأنصار حزب العمال إنه لا بد من إعادة النظر في الخطط الخاصة بالاقتصاد المتعثر بالفعل بسبب العقوبات والقيود التي تم فرضها في الآونة الأخيرة لاحتواء فيروس كورونا المستجد.