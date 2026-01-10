زعيم متمردي كولومبيا يدعو إلى تشكيل «كتلة موحدة» لمواجهة أمريكا

أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، أنه سيتوجه إلى واشنطن لعقد لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهدف مناقشة سبل وقف الحرب العالمية، وتعزيز التعاون بين كولومبيا والولايات المتحدة.

وفي مقابلة مع قناة CBS الأمريكية، أوضح الرئيس الكولومبي أن زيارته للبيت الأبيض ترتبط برغبته في “وقف الحرب العالمية”، مؤكدًا أهمية تحريك الجهود الدبلوماسية للحد من التصعيد العسكري في المنطقة.

من جهته، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيستقبل بيترو خلال الأسبوع الأول من فبراير المقبل، معربًا عن ثقته بأن المحادثات ستسهم في تعزيز العلاقات الثنائية، وشدد على ضرورة منع دخول المخدرات، بما فيها الكوكايين، إلى الأراضي الأمريكية.

ودعا زعيم أكبر جماعة من عناصر القوات المسلحة الثورية السابقة (FARC)، إيفان مورديكو، الجماعات المتمردة إلى تشكيل “كتلة موحدة” لمواجهة الإجراءات العسكرية الأمريكية، مشيرًا إلى أن الهدف هو حماية الوطن الكبير وإنهاء التدخلات العسكرية والخنق الاقتصادي والهيمنة الثقافية، ودعا لعقد “قمة قادة المتمردين في كولومبيا وكل أمريكا”.