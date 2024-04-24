زفاف يتحول لمأتم في مصر

تحول زفاف بمحافظة “البحيرة” المصرية، التي تبعد نحو 174 كيلومترًا عن القاهرة، إلى مأتم بسبب غرق سيارة العروسين في إحدى القنوات المائية “الترع” المجاورة لطريق زراعي كان يسير عليه موكب العرس، ونتج عن الحادث مقتل الصديقة المقربة من العروس.

وفي تفاصل الحادث، فإنه بعد خروج العروس “شيماء”، وهي في العقد الثاني من العمر، من الصالون بمدينتها “مطوبس” التابعة لمحافظة “كفر الشيخ” بصحبة صديقتها “نورهان”، انضم إليهما العريس “محمود” واستقلوا سيارة اتجهت بهم نحو منزل الأخير بقرية “ديبي” بمحافظة ” البحيرة”، إلا أن السائق فقد السيطرة على السيارة لتنقلب بهم في إحدى القنوات “ترعة ” بمدخل القرية، بحسب شهود عيان.

وانتشل الأهالي الضحايا الثلاث وتم نقلهم إلى أحد المستشفيات على الفور لتلقى صديقة العروس مصرعها متأثرة بحالة اختناق بسبب الغرق، بينما ترقد العروس في حالة حرجة، أما العريس فحالته مستقرة.