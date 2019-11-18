زقلام يُحذر من الانفصال ويدعو حكماء المنطقة الشرقية لردع حفتر

أعلن وزير المالية الليبي الأسبق حسين زقلام عن وقوفه إلى جانب أهالي المنطقة الشرقية ضد حفتر، داعياً لزج الأخير في السجن بسبب الجرائم التي ارتكبها.

وأكد زقلام خلال لقاء تلفزيوني تابعته «عين ليبيا» أن حفتر قد انقلب على الشرعية في عام 1969 خلال حرب تشاد، موضحاً أنه كان يقتل الجرحى بيده في تلك الحرب بناءاً على تعليمات مباشرة من معمر القذافي.

هذا وحذر وزير المالية الأسبق أهالي الشرق الليبي من استمرار حفتر وقواته بفرض القرارات التعسفية وقصف المدنيين، داعياً حكماء المنطقة الشرقية للتحرك سريعاً وإلا فلن تكون ليبيا موحدة وسيتم جمع توقيعات أكثر من 3 مليون مواطن وإعلان الإنفصال.

كما أشار زقلام إلى أن استمرار العدوان على طرابلس سيُكلف الدولة الليبية مستقبلاً الملايين لإعادة الإعمار، مختتماً تصريحه بالقول أن جميع من يُحارب إلى جانب خليفة حفتر في عدوانه على العاصمة طرابلس هم من اتباع النظام السابق حسب وصفه.