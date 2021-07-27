«زكاة تاجوراء» تُوزع اللحوم الطازجة على الأسر المحتاجة والعمالة الأجنبية

أعلنت وحدة صندوق الزكاة بمنطقة تاجوراء، عن استلامها كميات من اللحوم تقدر بـ3 الآف كيلو جرام من لحوم الأضاحي، أي ما يعادل 3 أطنان من اللحوم خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وذكرت وحدة صندوق الزكاة في بيان إيجاز صحفي تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أن تجميع هذه الكميات من اللحوم كان ضمن حملةٍ لتجميع صدقات لحوم الأضاحي أُطلِق عليها شعار “وأطعموا” وهي حملة تنفذ للعام السابع على التوالي.

وأكدت وحدة الصندوق، أن هناك زيادة في كمية اللحوم المستلمة من المتصدقين عن العام الماضي تقدر بنسبة 50%.، وأن هذه اللحوم وُزِعت على مستحقيها واستفادت منها 372 أسرة تتكون من 1681 فردا بمن فيهم العشرات من الأسر الأجنبية المسلمة.

ونوهت وحدة صندوق الزكاة بمنطقة تاجوراء، بأن هناك 778 فردا من العمالة الأجنبية الوافدة وُزِعت عليهم كميات من هذه اللحوم، التي استقبلها القسم خلال يومين من أيام عيد الأضحى المبارك.