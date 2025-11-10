زلازل وانفجارات واغتيالات تهز 12 دولة في قارات متعددة

شهد العالم سلسلة أحداث متلاحقة طالت دولاً عدة، من السعودية التي رُصد قربها زلزال في مياه الخليج، إلى الهند التي اهتزت بانفجار قاتل في نيودلهي، وسلوفاكيا التي شهدت تصادم قطارين قرب براتيسلافا، مروراً بالنرويج حيث تسربت آلاف اللترات من الديزل قبالة سواحلها، والمكسيك التي أعلنت إجراءات طارئة بعد اغتيال عمدة، وفرنسا التي أفرجت محكمتها عن نيكولا ساركوزي، والجزائر التي ضبطت آلاف الكبسولات المهلوسة، وتركيا التي شهدت اقتحاماً مسلحاً لمبنى قناة رياضية، وزامبيا التي تعرض رئيسها للرشق بالحجارة، ومصر التي فقدت المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، وصولاً إلى السعودية مجدداً التي احتضنت عرضاً عالمياً لفيلم وثائقي عن رحلة الحج، وسويسرا التي سجّلت رقماً قياسياً في بيع ساعة نادرة، والولايات المتحدة حيث حضر دونالد ترامب مباراة دوري كرة القدم الأميركية في سابقة منذ نصف قرن.

زلزال بقوة 4.1 يضرب منطقة الخليج دون تأثيرات محسوسة داخل السعودية

ضرب زلزال بلغت قوته 4.1 درجات على مقياس ريختر منطقة الخليج، اليوم الاثنين، وتم رصده من داخل المملكة العربية السعودية.

وأكدت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية عدم تسجيل أي تأثيرات محسوسة داخل الأراضي السعودية نتيجة الزلزال، الذي وقع مركزه داخل مياه الخليج.

وأوضحت الهيئة أنها تتابع النشاط الزلزالي في المنطقة بشكل مستمر عبر شبكة متكاملة من المحطات المنتشرة في أنحاء المملكة، مستخدمة أحدث الوسائل التقنية لرصد أي حركة جيولوجية بسرعة ودقة عالية.

وأضافت الهيئة أنها تواصل مراقبة الوضع بالتنسيق مع الجهات الإقليمية المختصة لضمان تحديث البيانات العلمية المتعلقة بالنشاط الزلزالي في الخليج بدقة.

انفجار قرب الحصن الأحمر في نيودلهي يسفر عن 8 قتلى وحرائق متعددة

أعلنت السلطات الهندية الإثنين عن وقوع انفجار في العاصمة نيودلهي أسفر عن 8 قتلى وإصابات متعددة.

وقال المتحدث باسم الشرطة إن الانفجار وقع في سيارة خارج منطقة الحصن الأحمر، فيما تعمل السلطات على تحديد سبب الحادث.

وأشار نائب رئيس إدارة الإطفاء إلى اشتعال النيران في ست سيارات وثلاث عربات ريكشا على الأقل، مؤكداً تمكن فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق.

وأفاد أحد السكان لقناة إن.دي تي.في بأنهم سمعوا صوت الانفجار القوي واهتزت نوافذ منازلهم، فيما حاولت الشرطة تفريق الحشود التي تجمعت قرب موقع الانفجار.

ويعود الحصن الأحمر إلى القرن السابع عشر في العصر المغولي ويقع في المدينة القديمة، ويعد من أبرز المواقع السياحية في نيودلهي.

إصابة نحو 30 شخصًا جراء تصادم قطارين في سلوفاكيا

أفادت وسائل إعلام سلوفاكية بأن حوالي 30 شخصًا أصيبوا بجروح جراء حادث تصادم قطارين بالقرب من العاصمة براتيسلافا مساء الأحد.

وحسب وكالة TASR السلوفاكية، نُقل 11 من المصابين إلى المستشفى، بينما تعتبر الإصابات الأخرى طفيفة.

وقع الحادث بين براتيسلافا ومدينة بيزينوك في غرب البلاد، وتعمل الشرطة وخبراء إدارة السكك الحديدية السلوفاكية على تحديد أسباب الحادث.

وأكد رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيتسو في منشور على “فيسبوك” أن الحادث يتطلب تحقيقًا دقيقًا بعد إتمام أعمال الإغاثة، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين، وأضاف أنه على اتصال بالوزراء المعنيين في الحكومة.

وتوجه وزير الداخلية السلوفاكي ماتوش شوتاي إيشتوك إلى مكان الحادث حيث تعمل طواقم الإنقاذ ورجال الإطفاء والإسعاف.

المكسيك تتخذ إجراءات أمنية طارئة في ميتشواكان بعد اغتيال عمدة أوروابان

أعلنت الحكومة المكسيكية حزمة إجراءات طارئة لتعزيز الأمن في ولاية ميتشواكان، في أعقاب اغتيال عمدة مدينة أوروابان، كارلوس مانسو، خلال احتفالات عيد الموتى.

وأفادت وكالة “بلومبرغ” بأن الحكومة ستستثمر أكثر من 3.1 مليار دولار لتحسين الأمن في ميتشواكان، كما ستُرسل أكثر من 10 آلاف جندي إلى الولاية.

وكان كارلوس مانسو، عمدة ثاني أكبر مدينة في ميتشواكان، أُطلق عليه النار في 1 November الجاري أثناء الاحتفالات.

وتشير صحيفة “إل يونيفرسال” إلى أن 119 عمدة وشخصًا منتخبًا قُتلوا في المكسيك خلال الخمسة وعشرين عامًا الماضية، بمعدل عمدة واحد كل شهرين ونصف تقريبًا، بينما لقي 20 عمدة حتفهم في ولاية ميتشواكان وحدها على أيدي المجرمين.

إصابة 11 راكبًا في تصادم قطارين قرب براتيسلافا والسائق تجاوز الإشارة الحمراء

أصيب أحد عشر راكبًا بجروح في حادث تصادم وقع بين قطارين قرب العاصمة السلوفاكية براتيسلافا مساء الأحد، نُقلوا على أثره إلى المستشفى، بحسب ما أفادت به هيئة الإذاعة والتلفزيون السلوفاكية (STVR).

وأوضحت الشرطة أن التصادم لم يكن وجهاً لوجه ولم يُسجَّل أي انحراف للقطارات عن السكة، بينما أشارت وسائل إعلام محلية إلى إصابة نحو 30 شخصًا بجروح متفاوتة دون تسجيل أي حالات وفاة.

وقال مدير هيئة السكك الحديدية السلوفاكية إيفان بيدناريك إن أحد القطارين تجاوز إشارة حمراء، ما يُرجَّح أنه السبب الرئيسي للحادث. وأشار إلى أن القطارين كانا يقلّان في الغالب طلابًا متجهين إلى العاصمة براتيسلافا.

تسرب أربعة آلاف لتر من الديزل بعد جنوح سفينة قبالة السواحل الشمالية للنرويج

ذكرت هيئة الإذاعة النرويجية NRK أن نحو أربعة آلاف لتر من وقود الديزل تسربت من سفينة عائمة جنحت قبالة السواحل الشمالية للبلاد، مؤكدة أن جزءًا من الكمية وصل إلى اليابسة.

وأوضحت الهيئة أن السفينة العائمة “إم إس سورويسوند” جنحت في منطقة تيلدسوند يوم السبت، ما أدى إلى تسرب الوقود منها.

وأكد رئيس الدفاع المدني في منطقتي إيفينس وتيلدسوند، روجر بيرغ نادين، أن كمية الوقود المتسرب تُقدّر بنحو أربعة آلاف لتر، مشيرًا إلى أن السفينة كانت تحمل نحو 27 ألف لتر من الديزل.

وأضاف أن الفرق الميدانية تعمل على ضخ الوقود من السفينة إلى خزانات بسعة ألف لتر لمنع أي تسرب إضافي.

وأوضح بيرغ نادين أن فرق الطوارئ تأكدت من وصول جزء من الوقود إلى اليابسة، لافتًا إلى بدء نشر حواجز امتصاصية للحد من انتشار الوقود وتقليل وصوله إلى البر.

وأشار إلى أن محاولتين لسحب السفينة فشلتا بسبب ضحالة المياه وموقع الجنوح الحرج، ما استدعى التركيز على نقل الوقود إلى صهاريج آمنة قبل محاولة إعادة تعويم السفينة تفاديًا لتفاقم الأضرار.

وأظهرت صور جوية بقعًا لامعة على سطح المياه، فيما لاحظ سكان المناطق المحيطة انتشار رائحة وقود الديزل في الهواء. وتشرف هيئة حماية السواحل على العمليات بالتعاون مع الشركة المالكة للسفينة وجهات الطوارئ الأخرى.

وقال رئيس العمليات أولي جوني وانغ إن رائحة الديزل بدأت بالانحسار، متوقعًا استمرارها لعدة أيام، ومؤكدًا أن التسرب لن يتسبب بأضرار كبيرة للحياة البرية، إذ يتم جمع معظم الوقود المنتشر بمساعدة التيارات القوية في المضيق.

وأشار إلى أن الحواجز الماصة ستظل قيد التشغيل طوال المساء لتعزيز السيطرة على التلوث.

من جانبه، أعلن مدير بلدية تيلدسوند بيورن توري سورينسين أن إدارة الأزمة تتابع الوضع عن كثب، مؤكداً جاهزية الفرق للتدخل في حال وصول أي كميات إضافية من الوقود إلى اليابسة، داعيًا السكان إلى تجنّب منطقة العمليات حفاظًا على سلامتهم.

محكمة استئناف باريس تفرج عن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي تحت رقابة قضائية

قضت محكمة استئناف باريس بالإفراج عن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، الموقوف منذ 21 أكتوبر في سجن “لاسونتيه” بالعاصمة الفرنسية، ووضعه تحت رقابة قضائية.

ويأتي الإفراج بعد أن حكم على ساركوزي بالسجن 5 سنوات في قضية “التمويل الليبي” لحملته الرئاسية، ما جعله أول رئيس فرنسي سابق في التاريخ الحديث يُودع السجن بعد إدانته في 25 سبتمبر الماضي.

ولا يزال ساركوزي، البالغ من العمر 70 عاماً، يواجه إجراءات قضائية أخرى، منها قرار منتظر في 26 نوفمبر من أعلى محكمة في فرنسا بشأن التمويل غير القانوني لحملة إعادة انتخابه عام 2012، بالإضافة إلى تحقيق مستمر حول مزاعم العبث أو التأثير على الشهود.

وينفي ساركوزي ارتكاب أي مخالفة، ويؤكد أنه ضحية “مؤامرة” مرتبطة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

عصابة مقنّعة تقتحم منزل نائب فرنسي وتسرق خزنة ومقتنيات ثمينة

أفادت صحيفة لو فيغارو بأن أربعة مجهولين اقتحموا منزل النائب الفرنسي عن حزب اتحاد اليمين من أجل الجمهورية جيرو فيرني، وسرقوا منه ساعات ومبالغ نقدية وخزنة ثم فرّوا بسيارة كانت بانتظارهم خارج المنزل.

وأوضحت الصحيفة أن الحادث وقع مساء السبت في مدينة إيكس أون بروفنس التابعة لإقليم بوش دو رون، حيث اقتحم اللصوص المنزل وهم يرتدون أقنعة وقفازات، فيما كانت زوجة فيرني داخل المنزل بمفردها، ما تسبب لها بصدمة شديدة بعد أن قام أحد الجناة بدفعها بعنف أثناء عملية السرقة.

ووصلت الشرطة بسرعة إلى مكان الحادث لجمع البصمات وفتح تحقيق في الواقعة، فيما قدّم النائب بلاغاً رسمياً الأحد عقب محادثته مع المدعي العام وحاكم الإقليم.

وذكرت الصحيفة أن التحقيقات لا تزال مفتوحة، وأن السلطات لم تستبعد بعد أي من الفرضيات المحتملة حول دوافع الهجوم أو هوية الجناة.

مكتبة الملك عبد العزيز تطلق العرض الأول لفيلم وثائقي عن رحلة الحج على خطى ابن بطوطة بالرياض

أطلقت مكتبة الملك عبد العزيز العامة في الرياض العرض الأول لفيلمها الوثائقي التاريخي “أعظم الرحلات.. الحج إلى مكة: على خطى ابن بطوطة”، وحظي الفيلم بإشادات واسعة من المتابعين والباحثين، بعد أن حقق أصداء عالمية خلال عروضه في دور السينما العالمية.

وقالت المكتبة في بيان وصل لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) الإثنين إن الفيلم يربط بين الماضي والحاضر، من خلال عرض مشاهد لشعائر الحج في العصر الحديث، مع إبراز جهود المملكة في تطوير الحرمين الشريفين وتوفير وسائل الراحة للحجاج.

وشارك في إنتاج الفيلم أكثر من 2000 شخص من 24 دولة، مستلهماً رحلة ابن بطوطة إلى مكة في القرن 14 الميلادي، ويبرز أبعاد الفيلم كرسالة للسلام والتسامح. الفيلم الذي تبلغ مدته 45 دقيقة، يعرض فريضة الحج ومناسكها، وتم تصويره بنظام الشاشة العملاقة (IMAX) لتصوير مسيرة الحجاج جوا وبرا وبحرا.

وكان الفيلم قد عُرض سابقاً في نيويورك وباريس ولندن وسنغافورة وجاكرتا ودبي، وحاز على ثلاث جوائز في مهرجانات هيوستن وبوسطن وباريس، كما تُرجمت نسخة الفيلم إلى عدة لغات عالمية منها الفرنسية والروسية والتركية، إلى جانب العربية والإنجليزية.

وتحرص المكتبة على عرض مقتنياتها التراثية النادرة، خصوصاً المتعلقة بالحج والحرمين الشريفين، بما في ذلك مجموعات الصور التاريخية التي لم تنشر من قبل، مثل صور الحرمين ومجموعة اللواء محمد صادق باشا وألبومات خط سكك حديد الحجاز، ومجموعة 365 صورة للمصور المصري أحمد باشا حلمي، الذي كُلف من الملك فاروق بتوثيق الحرمين الشريفين أثناء دخول الملك عبدالعزيز مكة والمدينة.

ساعة باتيك فيليب نادرة تُباع بـ17.6 مليون دولار في مزاد بسويسرا

أعلنت دار مزادات “فيليبس” الأحد عن بيع ساعة من ماركة باتيك فيليب بسعر قياسي جديد في سويسرا، إذ بيعت مقابل 14 مليون و190 ألف فرنك سويسري (17.6 مليون دولار)، بعد أن كانت قد بيعت قبل 9 سنوات مقابل 11 مليون فرنك سويسري (13.64 مليون دولار).

تُعد ساعة باتيك فيليب بيربتشوال كالندر ذات الرقم المرجعي 1518 والمصنّعة عام 1943 واحدة من أربع ساعات معروفة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، وهو ما يزيد من ندرتها وقيمتها مقارنة بالساعات الذهبية.

ووفق دار المزادات، استغرقت عملية البيع أقل من 9 دقائق ونصف، وجذبت خمسة مزايدين، حيث بيعت الساعة في النهاية لمزايد عبر الهاتف. وقد حضر المزاد، الذي أقيم في قاعة فندق بريزيدنت في جنيف، هواة جمع الساعات والتجار وصانعي الساعات المشهورين.

تُعتبر الساعة أول ساعة كرونوغراف بتقويم دائم تُنتج بكميات كبيرة في العالم، ومن المرجع 1518 أنتجت باتيك فيليب نحو 280 ساعة فقط، معظمها بعلبة من الذهب الأصفر.

واستمرت المزادات يومين، وحققت خلالها بيع 207 قطع أكثر من 66,8 مليون فرنك سويسري (82,87 مليون دولار)، وهو أعلى مبلغ إجمالي يُسجل في مزاد لساعات على الإطلاق، بمشاركة نحو 1886 مزايداً من 72 دولة.

دونالد ترامب يحضر مباراة NFL ويصبح أول رئيس أميركي في المنصب يشارك منذ نصف قرن

أصبح دونالد ترامب أول رئيس أميركي في المنصب يحضر مباراة في الموسم العادي للدوري الوطني لكرة القدم الأميركية منذ نحو نصف قرن، حيث حضر مباراة فريق واشنطن كوماندرز ضد ديترويت لايونز الأحد.

وتعرض ترامب لصيحات استهجان من بعض المتفرجين عند ظهوره على شاشة الفيديو في وقت متأخر من الشوط الأول.

وقال ترامب للصحفيين بعد نزوله من طائرة آير فورس وان في قاعدة غوينت بيس أندروز الجوية، عقب تحليق الطائرة فوق ملعب نورث ويست: “لقد تأخرت قليلا”، قبل أن يستقل سيارته المصفحة إلى الملعب.

وأضاف ترامب: “سنشاهد مباراة جيدة. الأمور تسير على ما يرام. البلاد تسير على ما يرام. على الديمقراطيين أن يفتحوها”، في إشارة إلى إغلاق الحكومة الحالية.

مصر تفقد المطرب الشعبي إسماعيل الليثي إثر حادث سير مروع

توفي المطرب الشعبي المصري إسماعيل الليثي اليوم الاثنين عن عمر يناهز 38 عاماً، متأثراً بالإصابات البالغة التي أصيب بها في حادث تصادم سيارة مروع على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا جنوب مصر.

وأصيب الليثي بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي شديد، مما أدى إلى توقف أجهزة التنفس الصناعي عن عملها صباح اليوم، بعد أن قضى عدة أيام في غيبوبة بمستشفى ملوي التخصصي، عقب الحادث الذي وقع فجر الجمعة الماضي.

كما أسفر الحادث عن وفاة ثلاثة أشخاص آخرين وإصابة سبعة من بينهم أعضاء من فرقته الموسيقية، حين اصطدمت سيارته بسيارة أخرى قادمة من الاتجاه المعاكس، ما أدى لانقلاب السيارتين وانتشار الحطام على مسافة 50 متراً.

ولد إسماعيل رضا المعروف فنياً باسم “إسماعيل الليثي” في المنيا عام 1987، وبدأ مسيرته الفنية في الثمانينيات كعازف طبلة في الحفلات الريفية، قبل أن يبرز في الغناء الشعبي في العقد الماضي، خاصة بعد إصدار ألبومه الأول “ليلة فرح” عام 2015، الذي حقق ملايين المشاهدات على يوتيوب بأغانٍ مثل “يا عروسة” و”حبيبي يا ليل”.

الجزائر تضبط 9750 كبسولة من المهلوسات في الأغواط

ضبطت جمارك الأغواط غربي الجزائر، بالتنسيق مع وحدات من الجيش، كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة.

وأفادت صحيفة النهار بأن المخدر المضبوط من نوع “بريغابالين” 300 ملغ، ويبلغ عدد الكبسولات 9750.

وشملت العملية توقيف المشتبه فيه وحجز وسيلة النقل المستخدمة في محاولة التهريب، في إطار جهود الجمارك الجزائرية لمواجهة التهريب وحماية الصحة العمومية.

وكانت الشرطة القضائية في أمن ولاية خنشلة شرق الجزائر قد تمكنت قبل شهرين من تفكيك ثلاث شبكات إجرامية وتوقيف أربعة أشخاص، وضبط أكثر من 22 ألف كبسولة من المؤثرات العقلية، إضافة إلى مبالغ مالية وعربات مستخدمة في هذه الأنشطة غير القانونية.

بعد محاولات السحر والشعوذة.. رئيس زامبيا يتعرض للرجم بالحجارة خلال تجمع شعبي

تعرض رئيس زامبيا هاكيندي هيتشليما للرجم بالحجارة خلال تجمع شعبي في مدينة تشينجولا، في حادثة نادرة تعد الأولى من نوعها في البلاد بعد أيام على توقيف أشخاص حاولوا قتله باستخدام السحر والشعوذة.

وظهر الرئيس على منصة خطابة أثناء مخاطبته الجماهير، حين اندلعت اضطرابات مفاجئة، فاقترب فريق الحماية الرئاسي بسرعة لصد وابل الحجارة، ما دفع الرئيس إلى مغادرة الموقع فوراً.

وأرجع مسؤولون سابقون في الحكومة أسباب الحادثة إلى تفاقم أزمة الجوع وسوء إدارة الموارد، في وقت تشهد فيه زامبيا تدهوراً اقتصادياً حاداً وارتفاعاً غير مسبوق في أسعار المواد الأساسية.

وكانت محكمة زامبية قد حكمت في سبتمبر الماضي بسجن رجلين عامين مع الأشغال الشاقة بتهمة محاولة استخدام السحر لقتل الرئيس هيتشليما.

وعلّق وزير العمل السابق فاكسون شاميندا بأن الحادثة تمثل صرخة استغاثة من شعب يعاني الجوع واليأس، محذراً من تحول الاحتقان الشعبي إلى اضطرابات أوسع إذا لم تستجب الحكومة بصدق لمطالب المواطنين.

من جانبه، اعتبر وزير الدفاع السابق ريتشويل سيامونين أن فرق الحماية الرئاسية لم تكن مستعدة لمواجهة تهديدات من هذا النوع، داعياً إلى وضع خطط استباقية وتدريب متخصص وتحليل للبيئة الاجتماعية قبل أي تجمع شعبي.

مسلّح يقتحم مبنى قناة رياضية في إسطنبول ويُطالب بلقاء مذيع

ذكرت وسائل إعلام تركية أن مسلحاً اقتحم مبنى قناة beIN SPORTS الرياضية في إسطنبول، مطالباً بلقاء أحد مقدمي البرامج.

وأفاد موقع Mynet بأن الرجل اقتحم المبنى الواقع في منطقة أيازاغا شمال المدينة وهو يحمل سلاحاً، مطالباً بمقابلة المذيع غولتكين أوناي، متهمه بإهانة زوجته التي تعمل حارسة أمن في المبنى.

وحضرت قوات الشرطة إلى الموقع وبدأت مفاوضات مع المسلح، وتمكنت خلال نصف ساعة من إقناعه بتسليم نفسه، قبل أن يتم اعتقاله لاحقاً.

يُذكر أنه في وقت سابق من العام الجاري، وثقت كاميرات المراقبة عملية اغتيال رئيس نادٍ رياضي تركي بطلق ناري في رأسه داخل أحد المقاهي في إسطنبول.