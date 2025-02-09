زلازل وحرائق وجرائم.. حادث «مرعب» بالمكسيك يقتل العشرات و«نهر دماء» في الأرجنتين

للأسف ليست وحدها الحروب هي التي تفتك بالأرواح حول العالم، الذي يشهد يوميّا عشرات وربما المئات من الوفيات بحوادث مختلفة، من زلازل وجرائم قتل وحرائق وغيرها الكثير مما يزهق حياة الكثيرين، فما أبرز الحوادث التي رصدتها شبكة “عين ليبيا”، لهذا اليوم الأحد الموافق 9 فبراير 2025؟

عشرات القتلى في حادث حافلة بالمكسيك

لقي 41 شخصا حتفهم في حادث تصادم بين حافلة ركاب وشاحنة في جنوب البلاد.

وذكرت حكومة ولاية تاباسكو بالمكسيك في بيان، “أن الحافلة كانت تقل 48 شخصا عندما اصطدمت بالشاحنة مما أدى إلى مقتل 38 راكبا وسائقي الحافلة والشاحنة”.

وبحسب وكالة “رويترز”، “فالحافلة احترقت بالكامل بعد أن التهمتها النيران في أعقاب التصادم ولم يتبق سوى بقايا الهيكل المعدني”.

وقال مصدر أمني في ولاية باباسكو: “تم انتشال 18 جثة فقط لكن هناك الكثير من المفقودين” مضيفا أن جهود البحث لا تزال مستمرة”.

وقالت شركة تشغيل الحافلات تورز أكوستا، “إنها تتعاون مع السلطات لمعرفة ما حدث وما إذا كانت الحافلة تسير في حدود السرعة المسموح بها وقت وقوع الحادث”، فيما أفادت التقارير “بأن الحافلة كانت في رحلة بين كانكون وتاباسكو”.

#ReporteRojo #Tabasco



🚨🚑🔥La madrugada de este sábado el choque frontal de un trailer contra un autobús de la línea #Acosta en la carretera #Villahermosa–#Escarcega antes del crucero a #Jonuta, dejó al menos 12 muertos y 9 sobrevivientes; cubría la ruta #Comalcalco–#Cancun pic.twitter.com/chXBlDNAVk — Reporte Maya (@ReporteMayaMX) February 8, 2025

🇲🇽 𝗕𝘂𝘀 𝗮𝗰𝗰𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁 𝗶𝗻 𝗠𝗲𝘅𝗶𝗰𝗼 𝗸𝗶𝗹𝗹𝘀 𝗮𝘁 𝗹𝗲𝗮𝘀𝘁 𝟯𝟬



A tragic accident occurred this morning on the Escárcega-Villahermosa highway, Mexico, where a trailer collided with an Acosta line bus traveling from Cancún to Comalcalco.



The bus had departed Cancún… pic.twitter.com/PynotLvTLs — The Global Beacon (@globalbeaconn) February 8, 2025

3 قتلى و7 مفقودين بغرق سفينة صيد قبالة سواحل كوريا الجنوبية

غرقت سفينة صيد في المياه قبالة الساحل الجنوبي لكوريا الجنوبية في وقت مبكر من اليوم الأحد، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص واختفاء 7 آخرين، حسبما نقلت وكالة “يونهاب” عن مسؤولين.

وبحسب المعلومات، “تم الإبلاغ عن اختفاء السفينة التي تزن 139 طنا وعلى متنها 14 من أفراد الطاقم في الساعة 1:41 صباحا في المياه على بعد حوالي 17 كيلومترا شرق جزيرة هابيك، بالقرب من مدينة يوسو، الواقعة على بعد 316 كيلومترا جنوب سيئول، وانتشلت سفن خفر السواحل وقوارب الصيد الأخرى 7 من أفراد الطاقم، وهم 3 كوريين جنوبيين و4 أجانب، قبل أن يتوفى الكوريون الجنوبيون الثلاثة، بمن فيهم قبطان السفينة البالغ من العمر 66 عاما”.

وقال أحد البحارة الأجانب إن “السفينة انقلبت بسبب الرياح والأمواج، لكن من المتوقع أن تجري السلطات تحقيقا لتحديد السبب الدقيق للحادث”.

زلزال بقوة 7.6 درجات يضرب مناطق قرب جزر كايمان وتحذير من تسونامي

سجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، “زلزالًا قويًا بلغت شدته 7.6 درجات بالقرب من جزر كايمان”.

وفي وقت سابق، أفادت الهيئة بأن “زلزالًا بقوة 6.7 درجات وقع يوم السبت في الساعة 23:23 بتوقيت غرينتش (02:23 بتوقيت موسكو)، على بعد 209 كيلومترات جنوب غرب العاصمة جورج تاون، وكان مركزه على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض”.

ووفقًا لآخر تحديث صادر عن الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، “لا يزال خطر حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) قائمًا”، و”لم ترد أي تقارير عن ضحايا أو أضرار مادية”.

وتم إطلاق “تحذير من حدوث موجات تسونامي، خصوصا في كوبا وجامايكا والمكسيك وكوستاريكا وهايتي، كما تأثر بالتحذير من أمواج التسونامي كل من جزر كايمان وهندوراس وجزر البهاما وبليز وبنما ونيكاراغوا وغواتيمالا، وفقا لمركز التحذير من أمواج التسونامي في المحيط الهادئ”.

“صورة فضحتهم”.. سرقوا مقتنيات نجم أمريكي وتصورا بها

ألقت السلطات الأمريكية، “القبض على 4 متهمين في قضية سرقة منزل نجم نادي “سينسيناتي بنغالز” لكرة القدم الأمريكية “جو بورو”، وتمكنت السلطات من القبض على السارقين من خلال صورة التقطوها مع النظارات والساعات والمجوهرات التي تبلغ قيمتها 300 ألف دولار، والتي سُرقت من المنزل.

نهر من “الدماء”… الأرجنتين تشهد كارثة طبيعية غير مسبوقة

في كارثة طبيعية غير مسبوقة، نشرت وكالة “اسوشيتد برس”، لقطات جوية تظهر لونا قرمزيا ينتشر عبر مجرى مائي ويندمج مع نهر “ريو دي” لا بلاتا في الأرجنتين، في مشهد يشبه “مجرى دموي”.

وبحسب السكان المحليين، فإن “السبب يعود إلى أن النهر تعرض للتلوث بمواد غير معروفة، ما أثار حالة من القلق بين السكان والبيئيين في المنطقة”.

إنقاذ 80 شخصا من حريق في موسكو

أفاد المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ الروسية، بأنه “تم إنقاذ 80 شخصا من حريق اندلع في مبنى إداري شرقي العاصمة موسكو”.

وأكد المكتب الإعلامي أن “الحريق نشب في مبنى إداري مكون من 5 طوابق، مضيفا بأنه تم إنقاذ الأشخاص من الطوابق العليا بمساعدة أجهزة الإنقاذ والرافعات، كما أشار إلى أن مكتب المدعى العام يقوم حاليا بإجراء معاينة لمكان الحادث”.

وأضاف مكتب وزارة الطوارئ، أن “رجال الإطفاء، أكدوا أنهم انقذوا 80 شخصا من الحريق، كما أجلوا 120 آخرين”.

انفجار إحدى عجلات سيارة الرئيس الصربي أثناء سيرها

نشرت وسائل إعلام صربية، “مشاهد لسيارة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، تم تصويرها من سيارة المرافقة، والتي يظهر فيها كيف انفجرت العجلة الخلفية ثم انفصلت عن السيارة أثناء سيرها، وبعد فقدان العجلة تتوقف السيارة ويخرج رجال الأمن ويقومون بتفتيش السيارة وتفقد المكان، ثم يخرج الرئيس الصربي نفسه منها”.

وقال فوتشيتش بعد الحادث: “إنه لم يحدث أمر خطير، وربما كان مجرد انفجار إطار، ودعا إلى عدم إثارة أي ضجة حول ذلك”.

ناقلة محملة بالمازوت تتعرض لحادث في ميناء قرب بطرسبورغ

“وقع حادث تكنولوجي اليوم الأحد على متن ناقلة نفط في ميناء بمقاطعة لينينغراد في شمال غرب روسيا، دون أن يؤدي ذلك إلى إصابات بشرية وخطر تسرب للمنتجات النفطية”، حسب السلطات.

وكتب حاكم مقاطعة لينينغراد ألكسندر دروزدينكو في بيان عبر “تلغرام”: “في صباح اليوم 9 فبراير، وقع حادث تكنولوجي على متن الناقلة Koala في ميناء أوست-لوغا أثناء تشغيل المحرك، مما ألحق أضرارا بغرفة الآلات للسفينة”.

وأوضح دروزدينكو أن “الناقلة راسية عند الرصيف، ولا يوجد خطر تسرب للمنتجات النفطية”، وحسب البيان، فإنه “تم إجلاء الناقلة دون تسجيل أي إصابات”.

عاصفة شديدة تعيق إنقاذ سفينة صينية جنحت قبالة ساحل سخالين

“جنحت سفينة الشحن الصينية “آن يان 2” قبالة سواحل منطقة نيفيلسكي في جزيرة سخالين الروسية، وعلى متنها 20 فردا من الطاقم”، وفقا لما أعلنته وزارة الطوارئ الروسية.

وأفادت الخدمة الصحفية التابعة لحكومة منطقة سخالين بأن “السفينة كانت تحمل شحنة من الفحم والوقود، مؤكدة عدم وجود أي خطر يهدد سلامة الطاقم”.

وأشارت إلى “توفر كميات كافية من الطعام والماء على متن السفينة، مع عدم تسجيل أي تسرب للوقود حتى الآن”.

ووفقا لمصادر في حكومة سخالين فقد “جنحت السفينة مساء يوم 8 فبراير أثناء محاولتها الإبحار بعيدا عن مرساها بسبب تفاقم الأحوال الجوية، ولم ترسل السفينة أي إشارة استغاثة قبل جنوحها”.

هذا وأعلن حاكم منطقة سخالين، فاليري ليمارينكو، أن “فرق الإنقاذ والغواصين لا يستطيعون الوصول إلى السفينة الصينية “آن يان 2″، التي جنحت قرب ميناء نيفيلسك في جزيرة سخالين، بسبب العاصفة البحرية العاتية”.

وكتب ليمارينكو في منشور عبر منصة “تلغرام”:”أتابع بشكل مباشر تطورات الوضع المتعلق بالسفينة الصينية “أن يان 2″ التي جنحت، ونحن على اتصال مستمر مع طاقم السفينة، لكن فرق الإنقاذ البحرية والغواصين غير قادرة على الاقتراب من السفينة حاليا بسبب الأحوال الجوية القاسية”.

وأضاف الحاكم أن “القرارات المتعلقة بتفريغ حمولة السفينة أو إعادة تعويمها ستتخذ فور تحسن الظروف الجوية”.

وأفاد أليكسي ريمشا، نائب رئيس حكومة المنطقة والمسؤول عن مركز العمليات في نيفيلسك، بأن “السفينة تقع على بعد 200 متر من الشاطئ”، وأشار إلى “عدم وجود معلومات دقيقة عن الأضرار التي لحقت بهيكل السفينة، حيث لم يتمكن الغواصون من فحصها بسبب العاصفة الشديدة”.

وتابع :”في الوقت الحالي، تقوم السلطات بمراقبة الخط الساحلي على مدار الساعة للكشف عن أي تسرب محتمل للوقود من السفينة، كما تم تفعيل حالة الاستعداد القصوى في بلدية نيفيلسك، حيث تقع السفينة”.

ألمانيا.. اعتقال رجل بعد إطلاق النار على الشرطة في هامبورغ

أفادت صحيفة “بيلد” الألمانية، “بأن رجلا أطلق النار على عناصر الشرطة في هامبورغ، وتمكنت القوات الأمنية من القبض عليه بعد ثلاث ساعات من الحادث، الذي لم يسفر عن أي إصابات”.

وذكرت الصحيفة أنه “في الساعة 19:53 (21:53 بتوقيت موسكو)، أطلق شخص مجهول النار على رجال الشرطة في منطقة نويغرابين بالقرب من محطة السكك الحديدية، وبعد ثلاث ساعات، تم القبض على المشتبه به الهارب”.

وأضافت الصحيفة أن “رجال الشرطة لاحظوا في المحطة مجموعة من الأشخاص يتجادلون مع بعضهم البعض وعندما اقتربوا منهم، تفرق المشتبه بهم وهربوا”.

ووفقا لـ”بيلد”، فقد تبين لاحقا أنه كان يتم تنفيذ عملية سطو وأثناء الهروب، أطلق أحد الرجال النار على رجال الشرطة، وردت الشرطة بإطلاق النار أيضا، لكن لم تسجل أي إصابات من أي من الطرفين، وقد أدى الحادث إلى تعليق الحركة في المحطة، بينما تم تنفيذ عملية أمنية واسعة النطاق في المدينة للقبض على مطلق النار”.

مصر.. سقوط مصعد في مستشفى حكومي

تعرض مسؤولون كبار في مصر، لحادث سقوط مصعد كهربائي كانوا بداخله في مستشفى حكومي كبير في محافظة الغربية شمال القاهرة.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، “أنقذ القدر محافظ الغربية اللواء أشرف الجندي وعددا من أعضاء مجلس النواب عن المحافظة بعد سقوط مصعد المستشفى الكهربائي بهم فجأة أثناء افتتاحهم قاعتين جديدتين لرعاية الأطفال المبتسرين مجهزتين بـ8 حضّانات حديثة بمستشفى كفر الزيات العام”.

ووفقًا لشهود العيان لوسائل إعلام محلية، “فقد سقط المصعد بشكل مفاجئ أثناء وجود المسؤولين بداخله مما أثار حالة من الذعر، إلا أن حسن الحظ حال دون وقوع إصابات خطيرة”.

وأكد شهود العيان أن “إدارة المستشفى تعاملت مع الموقف فورًا من قبل فرق الطوارئ والأطباء المتواجدين خاصة في ظل عدم وجود إصابات خطيرة بين المسؤولين”.