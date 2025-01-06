«زلاف» تدشن العمل في «حقل الشادار» وتصل بالإنتاج إلى 1500 برميل يومياً

دشنت شركة زلاّف، لاستكشاف وإنتاج وتكرير النفط والغاز عملياتها الإنتاجية بحقل الشادار النفطي NC-126، بمعدل إنتاج وصل في أول يوم إلى 1500 برميل من الخام، وأكثر من 7.5 مليون قدم مكعب من الغاز المصاحب يوميا من البئر A1/A.

ويعتبر هذا التدشين “إنجازاً مهماً يضاف إلى سلسلة إنجازات زلاّف، التي تهدف إلى تعزيز خطة زيادة الإنتاج التي أطلقتها المؤسسة الوطنية للنفط لرفع معدلات الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني”.

زلاف تدشن العمل بحقل الشادار وتصل بالإنتاج إلى 1500 برميل يومياً دشنت شركة زلاّف لاستكشاف وإنتاج وتكرير النفط والغاز… تم النشر بواسطة ‏المؤسسة الوطنية للنفط National Oil Corporation‏ في الاثنين، ٦ يناير ٢٠٢٥