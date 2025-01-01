«زلاف» تفي بوعودها لمناطق الجنوب وتنجح بتوطين 50% من الشركة فيها

نجحت “شركة زلاف”، لإنتاج النفط خلال العام 2024 في توطين ما يفوق 50% من إدارات وأقسام الشركة في مناطق الجنوب الليبي تنفيذاً لإستراتيجية المؤسسة الوطنية للنفط طويلة الأمد في مجال التنمية المستدامة.

وبحسب مؤسسة النفط، “بالرغم من صعوبة المهمة تسعى شركة “زلاف” بهمة وإشراف مباشر من مجلس إدارتها وبجهود مستخدميها بمختلف تخصصاتهم لاستكمال خطة التوطين خلال العام المقبل 2025، إيفاء بوعودها لأهلنا في مدن الجنوب، يحذوها الطموح والأمل في تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية ضمن الخطط المرسومة، التي تهدف لتوفير بيئة اقتصادية واجتماعية أفضل في معظم مناطق الجنوب، فضلاً عن توفير فرص عمل مناسبة لشبابها”.