مؤسسة النفط و«زلاف» تعقدان اجتماعاً لمتابعة برامج الاستكشاف

عقدت إدارة الاستكشاف بالمؤسسة الوطنية للنفط، أمس الأربعاء، اجتماعها الفني السنوي مع إدارة الاستكشاف بشركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، بمقر المؤسسة الرئيسي في طرابلس.

وتناول الاجتماع استعراض نشاط الشركة خلال عام 2025، ومتابعة ما تم إنجازه من أعمال، إلى جانب مناقشة سير البرامج الاستكشافية الجارية في مختلف المواقع والامتيازات التابعة للشركة.

كما استعرض الاجتماع خطط العمل المستقبلية التي تتضمن إعادة معالجة البيانات السيزمية المكتسبة، وحفر عشرة آبار استكشافية وتحديدية، إلى جانب تنفيذ عدد من الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية بالتعاون مع بيوت خبرة متخصصة. كما تم مناقشة المقترحات الخاصة بالميزانية وبرنامج العمل لعام 2026.

وحضر الاجتماع مدير إدارة الاستكشاف بالمؤسسة، وعضو لجنة إدارة شركة زلاف لشؤون الاستكشاف، وعدد من المختصين من الجانبين، لتنسيق الجهود وتعزيز البرامج الاستكشافية المستقبلية بهدف زيادة الإنتاج ودعم قطاع النفط والغاز في ليبيا.