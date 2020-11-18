«زلاف ليبيا» تستعرض مع مؤسسة النفط مشروع إنشاء مصفاة الجنوب

عُقِدَ اجتماع فني لشركة “زلاف ليبيا” لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز بمقر المؤسسة الوطنية للنفط الرئيسي بقاعة السرير في العاصمة طرابلس، وبالربط عبر الدوائر المغلقة مع كل من مقر المؤسسة فرع بنغازي ورأس لانوف.

وحضر الاجتماع عضو مجلس الإدارة للصناعات النفطية والتخطيط والحاسب الآلي والاتصالات بالمؤسسة الوطنية للنفط جادالله حمد العوكلي، ومدراء الإدارة العامة للصناعات النفطية، والإدارة العامة للحاسب الآلي والاتصالات، ومدراء الإدارات والمختصين بالمؤسسة، ورئيس لجنة الإدارة بشركة زلاف ليبياق، وأعضاء لجنة الإدارة بالشركة، ومدراء الادارات والمختصين بالشركة وبحضور مندوب عن معهد النفط الليبي.

تم خلال الاجتماع مناقشة النشاط العام للشركة، وكل ما يتعلّق بالأمور المالية والفنية، والبروتوكولات الاحترازية التي تم اتخاذها لمجابهة ومكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقاً للتعليمات التي أصدرتها المؤسسة الوطنية للنفط لجميع شركاتها، وحرصت على تنفيذها بكافة مواقعها المختلفة منذ بداية انتشار الوباء، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بمؤسسة النفط.

كما تم عرض تفاصيل مشروع إنشاء مصفاة الجنوب من الناحية الفنية والمالية وما لها من أهمية في توفير المنتجات النفطية “المحروقات” بمناطق الجنوب والذي سيرفع من معاناة الأهالي بتلك المناطق ويوفر احتياجاتها من المحروقات.

وفي هذ الشأن أكدت المؤسسة الوطنية للنفط بإنها ستستمر في العمل على تنفيذ هذا المشروع الحيوي رغم كل الظروف الحالية، بالإضافة إلى إنشاء وحدة إستخلاص منتج غاز الطهي.

كما نوقشت أيضاً المشاريع المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات وتم عرض ما توصلت إليه الشركة بمشروع ساب.