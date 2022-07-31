«زلاف ليبيا» تُؤكد جاهزية انطلاق عمليات الحفر بحقل العطشان

أكدت شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط الغاز، الجاهزية بنسبة 100 % لانطلاق عمليات الحفر بحقل العطشان جنوب غربي البلاد.

وأفادت الشركة بأن الحفارة NWD-50 جاهزة تماماً لانطلاق عمليات الحفر بامتياز حقل العطشان.

وأشارت شركة زلاف ليبيا إلى أن الحفارة تحصلت على الأذونات المطلوبة بعد انتهاء عملية الكشف والتفتيش من قبل الشركة المختصة.

وستباشر الحفارة التابعة لشركة الوطنية لحفر الآبار عملياتها على البئر NC-151 /B8 خلال شهر أغسطس 2022م.

يُشار إلى أن شركة زلاف ليبيا هي شركة متخصصة في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز وتعتبر كيان تابع بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط، وتهدف إلى المساهمة في تطوير البنية التحتية للنفط والغاز بليبيا وزيادة إنتاج وإحتياطي النفط والغاز.