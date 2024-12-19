أجرى فريق مختص من شركة “زلاّف ليبيا” كشفًا لخط أنابيب الوقود الذي يزوّد محطة أوباري للكهرباء، للتأكد من جاهزيته لإمداد مصفاة الجنوب بالنفط الخام من حقل الشرارة، تمهيدًا لإرسال الكاشفة الذكية مطلع يناير القادم بالتعاون مع شركة تقنية ليبيا المتخصصة في فحص الأنابيب.

كما تفقّد الفريق “موقع مصفاة الجنوب لمتابعة الأعمال التحضيرية الجارية التي تشمل فتح مسار وإنشاء طريق بطول 3 كيلومترات لتسهيل الوصول إلى الموقع، إضافة إلى إنشاء مخيم سكني وحفر بئر مياه”.

زلاّف ليبيا تتابع الأعمال التحضيرية بموقع مصفاة الجنوب وتتفقد خط أنابيب تزويد محطة أوباري للكهرباء أجرى فريق مختص من… تم النشر بواسطة ‏المؤسسة الوطنية للنفط National Oil Corporation‏ في الخميس، ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤