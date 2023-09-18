زلزال الحوز بالمغرب.. استمرار عمليات البحث والإنقاذ، واستئناف الدراسة

تواصل فرق الإنقاذ في المغرب، اليوم الاثنين، عمليات الإغاثة والبحث عن مفقودين تحت الأنقاض، بعد زلزال الحوز المدمر الذي ضرب البلاد، مساء 8 سبتمبر الجاري.

وفقا لما أوردته “الجزيرة نت” تستمر عمليات البحث عن ناجين وانتشال جثث الضحايا لليوم الـ11 على التوالي، في مختلف المناطق المتضررة في المغرب، والتي أسفر الزلزال عن مقتل 2946 شخصًا وإصابة 6125 آخرين، إضافة إلى دمار مادي كبير.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات المغربية استئناف الدراسة بشكل تدريجي ابتداء من اليوم الاثنين في المناطق الأكثر تضررا من الزلزال.

وقد بدأت وزارة التعليم المغربية بنصب 150 خيمة، وستجهزها بالمعدات التربوية والتدريبية اللازمة والألواح الشمسية، لاستخدامها كمدارس.

وقالت وزارة التعليم: أن الاستئناف التدريجي للعملية التعليمية سيكون عبر 3 أنماط، هي الدراسة في الخيام، والدراسة في الوحدات المتنقلة، بالإضافة إلى نقل المؤسسات التعليمية بتلاميذها وكوادرها من المناطق المتضررة إلى مناطق أخرى آمنة.

وأضافت الوزارة: أن 789 تلميذا من المؤسسات التعليمية التي تضررت بشكل كبير من الزلزال في إقليم الحوز قد تم نقلهم إلى مدارس مدينة مراكش القريبة منه، ومن المنتظر أن تشمل هذه المبادرة على الصعيد الإقليمي، حوالي 6000 تلميذ مسجلين في 5 مؤسسات تعليمية تقع في المناطق الأكثر تضررا من الزلزال.