زلزال اليونان شعر به سكان البلقان

زلزال شدته 6,3 درجات على مقياس ريختر، ضرب اليوم الأربعاء، منطقة قريبة من مدينة لاريسا الكبيرة في وسط اليونان حيث نزل السكان إلى الشوارع، حسب مركز رصد الزلازل ووسائل إعلام محلية.

ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

وشعر سكان وسط اليونان وشمالها بالزلزال الذي حدد المرصد الجيوديناميكي لأثينا مركزه على بعد 21 كلم جنوبي بلدة ألاسونا بالقرب من لاريسا و350 كلم شمالي أثينا.

وشعر بالزلزال سكان دول مجاورة مثل ألبانيا ومقدونيا الشمالية وكوسوفو والجبل الأسود.

وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية ومراقب الزلازل العالمي “جيوفون” القوة الأولية للزلزال عند 6.3 درجة، بينما قدر معهد علم الزلازل بجامعة أريتوتل في ثيسالونيكي قوته بـ 6.0 درجات

وتقع اليونان في منطقة ذات نشاط زلزالي شديد.

في أكتوبر الماضي، تسبب زلزال ضرب جزيرة ساموس شرقي اليونان والساحل التركي القريب، في مقتل شخصين في ساموس وما لا يقل عن 75 شخصا في تركيا. وفقا لقناة الحرة.