زلزال بقوة 4.2 يضرب كامبي فليغري في إيطاليا

ضرب زلزال بقوة 4.2 درجات منطقة كامبي فليغري غرب نابولي في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، مثيرا هلع السكان، لكنه لم يتسبب في إصابات أو أضرار، بحسب وكالة الحماية المدنية.

وشعر السكان بالزلزال في مختلف أنحاء نابولي، حيث شعروا به لفترة أطول من المعتاد، مما أثار مخاوف بشأن احتمال حدوث ثوران بركاني.

ووفقا لما أوردته “سكاي نيوز عربية” قال “جوزي جيراردو ديلا راجوني” رئيس بلدية بلدة باكولي الساحلية: أن الزلزال كان من الأقوى من بين عدد من الزلزال، ومن الأطول مدة.

وأضاف: نعيش على فوّهة بركانية.

وطالب “ديلا راجوني” من الأهالي في رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي: علينا أن نتعلم التكيّف مع هذه المرحلة؛ حافظوا على الهدوء.

يعيش نصف مليون شخص في كامبي فليغري، حيث البركان الذي أطلق آخر مرة الحمم والرماد والصخور في عام 1538.

ويُعتقد أن ثوران البركان قبل 30 ألف عام ساهمت في انقراض إنسان نياندرتال.

غير أن المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين قال في وقت سابق هذا الشهر: أنه يعتقد أن زيادة نشاط البركان قد يكون سببها غليان الغاز وليس الصهارة مما يجعل احتمال حدوث ثوران منخفض نسبياً.