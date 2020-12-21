«زلزال» بقوة 4.3 يضرب الحدود بين الكويت والسعودية

معهد رصد الزلازل الأورومتوسطي أفاد بأن زلزالا بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، ضرب فجر اليوم الاثنين، المنطقة الحدودية بين الكويت والمملكة العربية السعودية.

وأكد المعهد، أن الزلزال وقع في تمام الساعة الـ3 وعلى عمق 10 كيلومترات، مشيرا إلى أن الزلزال وقع على بعد 55 كم جنوب محافظة الأحمدي، و41 كم غرب الوفرة.

وأوضح المعهد أن الزلزال وقع عند دائرة عرض 28.85 شمالا، وخط طول 47.58 شرقا.

ولم ترد تقارير حتى الساعة من الكويت والسعودية عن أي أضرار جراء الزلزال.وفق ماذكرت قناة “روسيا اليوم”.