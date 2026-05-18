زلزال يهز الصين.. قتلى وانهيار مبانٍ في غوانغشي

أفادت وسائل إعلام رسمية في الصين بأن زلزالًا بلغت قوته 5.2 درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة غوانغشي جنوب البلاد، اليوم الاثنين، ما أسفر عن مقتل شخصين وانهيار 13 مبنى.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا أن الزلزال وقع في مدينة ليوتشو، مشيرة إلى أن شخصًا واحدًا لا يزال في عداد المفقودين حتى صباح اليوم.

وأفاد تلفزيون الصين المركزي CCTV بأن الضحيتين هما زوجان، رجل يبلغ 63 عامًا وامرأة تبلغ 53 عامًا، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ عن المفقود.

وأضاف التلفزيون أن السلطات المحلية أجْلت أكثر من 7 آلاف شخص من المناطق المتضررة، مع استمرار تقييم حجم الأضرار التي لحقت بالمباني والبنية التحتية.

وتُظهر مقاطع مصورة بثتها وسائل الإعلام الرسمية حالات فرار من مبانٍ سكنية شاهقة، إلى جانب مشاهد لأنقاض ناتجة عن انهيارات جزئية في عدد من المنازل، بينما تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث وسط الركام باستخدام الكلاب المدربة والمعدات الثقيلة.

كما شوهدت فرق الطوارئ وهي تعمل على إزالة الأنقاض بالجرافات في محاولة للوصول إلى ناجين محتملين، في وقت تتواصل فيه عمليات التمشيط الميداني في المناطق المتضررة.

وأفادت وسائل إعلام حكومية بأن خدمات الاتصالات والكهرباء والمياه والغاز وحركة المرور في المنطقة تعمل بشكل طبيعي، رغم الأضرار التي خلفها الزلزال.

وتُعد الزلازل من الظواهر المتكررة في الصين نتيجة وقوعها ضمن نطاق الحزام الزلزالي النشط في آسيا، حيث تتقاطع الصفائح التكتونية في عدة مناطق داخل البلاد.

وسجلت الصين خلال السنوات الماضية زلازل مدمرة خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة، ما دفع السلطات إلى تعزيز أنظمة الإنذار المبكر وتطوير معايير البناء المقاوم للهزات الأرضية، إلى جانب رفع جاهزية فرق الاستجابة السريعة في المناطق المعرضة للخطر.