زلزال قوي يضرب وسط إيران.. خطر يلوح في المتوسط

ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، فجر الجمعة، منطقة زواره بمحافظة أصفهان وسط إيران، على عمق 10 كيلومترات.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن الهزة الأرضية شعرت بها أيضًا في مدينتي قم وطهران، حيث أكدّت هيئة الطوارئ في طهران عدم تسجيل أي إصابات حتى الآن.

وتعد إيران من الدول التي تتعرض لزلازل متكررة بسبب وقوعها على منطقة تصادم الصفائح التكتونية تحت قشرة الأرض، وكان أبرز هذه الزلازل زلزال عام 1990 شمال غربي البلاد بقوة 7.7 درجات، الذي أسفر عن سقوط نحو 37 ألف قتيل و100 ألف مصاب.

عالم يحذر من تداعيات الزلازل في تركيا ويشدد على خطورة المنطقة في الحزام الزلزالي بالبحر الأبيض المتوسط

حذر أركادي تيشكوف، العضو المراسل في أكاديمية العلوم الروسية، من التبعات المحتملة للزلازل التي ضربت تركيا مؤخراً، موضحاً أن المنطقة الواقعة في بحر مرمرة بالقرب من إسطنبول تقع ضمن الحزام الزلزالي النشط في البحر الأبيض المتوسط، الذي يشهد نشاطًا زلزاليًا وبركانيًا متكرراً.

وقال تيشكوف في تصريح لوكالة «تاس» إن الزلازل في هذه المنطقة تشكل خطرًا خاصًا، لأن كل هزة أرضية يمكن أن تؤدي إلى سلسلة من التفاعلات الزلزالية في المناطق المجاورة، مضيفًا: «تشكل جميع الزلازل تقريبًا خطراً على هذه المنطقة كونها جزءًا من الحزام الزلزالي النشط، حيث تحدث الزلازل والانفجارات البركانية مثل بركان فيزوف».

وجاء تحذير العالم الروسي عقب وقوع زلزال بقوة 5 درجات مساء الجمعة قرب مدينة تكيرداغ في بحر مرمرة، على عمق 6.7 كيلومتر، وشعر به سكان الجزء الأوروبي من إسطنبول والمناطق المحيطة بها، بحسب إدارة الكوارث التركية ومرصد جامعة البوسفور.

وأشار تيشكوف إلى أن الهزات الارتدادية قد تستمر لفترات طويلة تمتد من عدة أيام إلى عدة أشهر، مما يستدعي الاستعداد لتداعيات محتملة، واعتبر الزلزال الحالي امتدادًا لسلسلة الزلازل السابقة التي ضربت المنطقة خلال الفترة الماضية.

يذكر أن تركيا تقع على مفترق عدة صدوع نشطة، ما يجعلها عرضة لهزات أرضية متكررة، كان آخرها زلزال بقوة 5.4 درجات ضرب ولاية كوتاهيا غربي البلاد مؤخرًا.